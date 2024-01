BCB Bancorp, Inc. est une société holding pour BCB Community Bank (la Banque). La Banque est une banque commerciale agréée dans le New Jersey. Elle propose à ses clients des prêts, notamment des prêts immobiliers commerciaux et multifamiliaux, des prêts hypothécaires pour une à quatre familles, des prêts aux entreprises commerciales, des prêts à la construction, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts à la consommation. Elle propose également des produits de dépôt, notamment des comptes d'épargne et de club, des comptes à vue rémunérés et non rémunérés, des comptes du marché monétaire, des certificats de dépôt et des comptes de retraite individuels, ainsi que des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, notamment des virements électroniques, des mandats, des coffres-forts, des dépôts de nuit, des cartes de débit et d'autres services. La banque possède environ 27 agences à Bayonne, Edison, Hoboken, Fairfield, Holmdel, Jersey City, Lyndhurst, Maplewood, Monroe Township, Newark, Parsippany, Plainsboro, River Edge, Rutherford, South Orange, Union et Woodbridge, dans le New Jersey, et trois agences à Hicksville et Staten Island, dans l'État de New York.

Secteur Banques