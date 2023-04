Amélioration des communications des intervenants en cas d'urgence grâce à un nouveau système radio provincial

13 avril 2023 - Le service de police provincial Force constabulaire royale de Terre-Neuve (FCRTN) et la Gendarmerie royale du Canada (GRDC) ont commencé à se servir du nouveau système radio provincial sur la péninsule d'Avalon. Ce système permettra d'améliorer les communications durant les situations d'urgence entre les intervenants en cas d'urgence et les représentants gouvernementaux (p. ex. : agents de la FCRTN et de la GRDC, pompiers, techniciens ambulanciers paramédicaux et représentants d'autres fournisseurs de services publics).

Dans les mois à venir, les techniciens ambulanciers paramédicaux et les répartiteurs d'ambulances commenceront également à utiliser le système sur la péninsule d'Avalon. Le gouvernement provincial collabore avec Bell pour installer et soutenir le système dans toutes les régions de Terre-Neuve-et-Labrador. Les améliorations et les développements de l'infrastructure sont en cours et devraient être terminés à la mi-2024, lorsque les fournisseurs de services de sécurité publique de toute la province commenceront à être migrés vers le nouveau réseau.

Aujourd'hui, l'honorable John Hogan (conseiller du roi, ministre de la Justice et de la sécurité publique et procureur général) et l'honorable Elvis Loveless (ministre des Transports et de l'Infrastructure), étaient en compagnie du chef constabulaire de la FCRTN Pat Roche, du superintendant principal Pat Cahill (officier responsable des enquêtes criminelles, GRDC, Terre-Neuve-et-Labrador) et de Gary Semplonius (premier vice-président, ventes, Bell Marchés Affaires) au centre provincial des opérations d'urgence pour marquer cet important événement.

Le système interopérable de communications destiné à tous les intervenants en cas d'urgence de la province fait partie du réseau de la région Atlantique desservant les quatre provinces. Il permet un soutien interprovincial immédiat en cas d'urgence ou de catastrophe naturelle, sans qu'il soit nécessaire de reconfigurer les radios ou d'effectuer une répartition.

Le gouvernement provincial investira plus de 181 millions de dollars sur 12 ans afin de soutenir la mise en œuvre et l'utilisation du système radio provincial, dont 21 millions de dollars prévus au budget de 2023.

Citations

« Il s'agit d'un élément vital de l'infrastructure qui permettra de veiller à ce que Terre-Neuve-et-Labrador dispose non seulement d'un système radio efficace pour ses premiers répondants, mais qui contribue également à assurer la sécurité des résidents et des fournisseurs de services. Ce système permet aux membres des différents services d'urgence de communiquer entre eux à l'échelle de la province, de même que de collaborer avec les premiers répondants du Canada atlantique en cas de situation d'urgence. »

- L'honorable John Hogan, conseiller du roi

Ministre de la Justice et de la sécurité publique et procureur général

« Le nouveau système radio provincial améliorera la manière dont les premiers répondants communiquent entre eux durant les situations d'urgence et permettra de réduire le délai d'intervention. Nous avons hâte que les premiers répondants à l'échelle de la province, surtout ceux qui se trouvent dans les régions rurales, commencent à l'utiliser. »

- L'honorable Elvis Loveless

Ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Une méthode de communication cohérente et fiable est essentielle à la sécurité et à l'efficacité des opérations policières. Grâce aux améliorations apportées aux systèmes radio dans l'ensemble de la province, nos agents peuvent être assurés qu'ils disposent de cet outil essentiel pour les aider à fournir à nos collectivités des services de police de premier ordre. La capacité de communiquer rapidement avec les services d'urgence et les organismes partenaires appropriés permettra une réponse efficace dans la collectivité et améliorera l'expérience en milieu de travail des employés de la FCRTN. »

- Patrick R. Roche, chef constabulaire

Force constabulaire royale de Terre-Neuve

« Assurer une couverture radio fiable pour soutenir les opérations policières est essentiel à la fois pour la sécurité du public et celle de nos agents. Ce nouveau système radio offre cette fiabilité ainsi qu'une interopérabilité avec d'autres organismes de première intervention, non seulement à Terre-Neuve-et-Labrador, mais aussi dans tout le Canada atlantique. Il s'agit d'une avancée importante qui est accueillie favorablement par la GRC et ses employés. »

- Pat Cahill, surintendant principal

Officier responsable des enquêtes criminelles, GRC de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous sommes fiers de nous associer à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour fournir à la région un réseau radio de sécurité publique fiable qui permettra aux premiers intervenants de toute la province de communiquer entre eux. Ce réseau radio avancé permettra également aux quatre provinces de l'Atlantique de communiquer entre elles immédiatement en cas d'urgence, une première en Amérique du Nord. »

- Gary Semplonius

Premier vice-président, ventes (Bell Marchés Affaires)

En savoir plus

Le gouvernement provincial modernisera le système radio de sécurité publique (en anglais)

