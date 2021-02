BCE : Avis concernant les déclarations prospectives T4 2020

Avis concernant les déclarations prospectives

Dans le présent document, les expressions nous, notre/nos, BCE et la société désignent, selon le contexte, BCE Inc. ou, collectivement, BCE Inc., Bell Canada, leurs filiales, leurs partenariats et leurs entreprises associées. Bell Média désigne, selon le contexte, Bell Média Inc. ou notre secteur Bell Média.

Certaines déclarations faites dans la présentation intitulée Téléconférence sur les résultats du T4 2020 et l'orientation financière 2021, datée du 4 février 2021, ainsi que certaines allocutions prononcées par les membres de notre haute direction dans le cadre de la téléconférence sur l'orientation financière 2021 de BCE qui s'est tenue le 4 février 2021 (la téléconférence sur l'orientation financière 2021 de BCE) constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant l'orientation financière de BCE (ce qui comprend les produits des activités ordinaires, le BAIIA ajusté, l'intensité du capital, le BPA ajusté et les flux de trésorerie disponibles)1, le dividende sur actions ordinaires annualisé et le ratio de distribution des dividendes de BCE pour 2021, les dépenses d'investissement prévues de BCE et les avantages qui devraient en être tirés, notamment dans le cadre de son programme de dépenses d'investissement accrues sur deux ans en vue d'accélérer l'expansion de la zone de couverture du réseau sur fibre, du réseau sans fil fixe jusqu'aux locaux de l'abonné (WTTP) et du réseau de cinquième génération (5G), la croissance prévue des produits des activités ordinaires et du BAIIA ajusté dans tous nos secteurs d'activité en 2021, la tendance

la hausse prévue pour la facturation moyenne par utilisateur (FMU) dans le secteur Services sans fil de Bell à mesure que l'exercice avance, l'augmentation prévue de la part de marché des services Internet en 2021, l'incidence éventuelle de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, notre situation financière, notre situation de trésorerie et nos résultats financiers, l'attente selon laquelle 2021 marquera une transition vers le retour aux niveaux de performance financière antérieurs à la pandémie, la capitalisation prévue de nos régimes de retraite, le niveau prévu de notre ratio de levier financier net pour 2021, l'attente selon laquelle la situation de trésorerie de BCE permettra le financement de notre plan de dépenses d'investissement accéléré et de nos investissements dans le spectre sans fil, les perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques de BCE, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Une déclaration est dite prospective lorsqu'elle utilise les connaissances actuelles et les prévisions du moment pour formuler une déclaration touchant l'avenir. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à , permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 .

1. Se reporter aux notes de bas de page 2 à 6 de la rubrique A intitulée Déclarations prospectives pour obtenir une définition du BAIIA ajusté, de l'intensité du capital, du BPA ajusté et des flux de trésorerie disponibles, de même que d'autres informations sur ces concepts.

i