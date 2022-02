BCE : Bell Canada déploie la première mise en production de la gamme de solutions Google Distributed Cloud Edge pour les fonctions du réseau principal

Montréal (Québec, Canada) et Sunnyvale (Californie, États-Unis), le 28 février 2022 - Bell Canada et Google Cloud ont annoncé aujourd'hui une étape importante de leur partenariat stratégique avec le déploiement de la gamme de solutions Google Distributed Cloud Edge sur le réseau de Bell.

Il s'agit de la première mise en production de fonctions de réseau principal sur Google Distributed Cloud Edge dans le monde, un produit entièrement géré qui rapproche l'infrastructure et les services de Google Cloud de l'endroit où les données sont générées et consommées. Grâce à cette solution, Bell est en mesure de réinventer son réseau pour obtenir plusieurs résultats clés, notamment :

La mise à l'échelle : comme la consommation de données a atteint des sommets pendant la crise de la COVID-19 et continue de se maintenir à de nouveaux niveaux plus élevés, Bell se transforme en un réseau multinuage, avec Google Distributed Cloud comme l'un des éléments clés de cette transformation.



comme la consommation de données a atteint des sommets pendant la crise de la COVID-19 et continue de se maintenir à de nouveaux niveaux plus élevés, Bell se transforme en un réseau multinuage, avec Google Distributed Cloud comme l'un des éléments clés de cette transformation. L'efficacité : en combinant l'expertise de Google Cloud et de Bell en matière d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, Bell est en mesure de mieux automatiser et orchestrer ses flux de travail et ses réseaux, en fonctionnant à une plus grande capacité avec moins d'efforts et à davantage d'emplacements que jamais auparavant.



en combinant l'expertise de Google Cloud et de Bell en matière d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, Bell est en mesure de mieux automatiser et orchestrer ses flux de travail et ses réseaux, en fonctionnant à une plus grande capacité avec moins d'efforts et à davantage d'emplacements que jamais auparavant. L'innovation : grâce à une approche matérielle et logicielle ouverte, à un réseau natif en nuage flexible et à un environnement axé sur les API, ce partenariat permet à Bell de créer de nouvelles occasions d'affaires et de mettre des solutions sur le marché plus rapidement.

grâce à une approche matérielle et logicielle ouverte, à un réseau natif en nuage flexible et à un environnement axé sur les API, ce partenariat permet à Bell de créer de nouvelles occasions d'affaires et de mettre des solutions sur le marché plus rapidement. Flexibilité : grâce au déploiement de la gamme de solutions Google Distributed Cloud Edge, Bell a la flexibilité nécessaire pour déployer des fonctions du réseau principal comme la 5G et plus encore, dans différentes architectures tout en optimisant les coûts et le rendement.

« Bell est en train de bâtir un réseau de l'avenir qui pourra s'adapter aux exigences des applications offertes sur la technologie 5G et qui nous permettra en outre d'offrir ces capacités aux fournisseurs d'applications tiers novateurs qui veulent exploiter les réseaux 5G, a déclaré Petri Lyytikainen, vice-président, réseau, Bell. Notre partenariat avec Google Cloud et notre travail avec la gamme de solutions Google Distributed Cloud Edge nous aideront à accélérer notre processus de transformation en nuage ».

« Le trafic de données sur les réseaux est plus élevé que jamais et les fournisseurs de services de communication sont de plus en plus à la recherche de nouveaux moyens pour atteindre l'échelle, l'efficacité et la fiabilité, tout en découvrant de nouvelles possibilités d'affaires, a déclaré Amol Phadke, directeur général, solutions du secteur des télécommunications, Google Cloud. En déployant avec succès Google Distributed Cloud Edge dans ses réseaux, Bell est en mesure de réimaginer la gestion de son infrastructure tout en offrant uns expérience réseau différenciée aux consommateurs et aux entreprise. »

Ce progrès s'appuie sur le partenariat stratégique entre Bell et Google Cloud, annoncé en 2021, qui a pour but de combiner le leadership de Bell en matière de réseau 5G à l'expertise de Google Cloud dans la technologie multinuage, l'analyse des données et l'intelligence artificielle. Cette association aidera également Bell à accroître l'efficacité opérationnelle et à proposer une expérience client plus riche. De plus, Bell et Google Cloud collaborent afin d'explorer les façons dont la technologie 5G et l'informatique mobile en périphérie peuvent créer de nouvelles occasions dans différents secteurs d'activité, y compris la fabrication, les soins de santé, la vente au détail et le gouvernement.

