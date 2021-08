BCE : Bell étend l'accès Internet pure fibre dans la Côte-de-Beaupré et à l'Île d'Orléans

Les déploiements de services à large bande en milieu rural s'inscrivent dans le cadre du programme accéléré d'investissement en capital de Bell, qui favorise la croissance de l'infrastructure du réseau à large bande de prochaine génération au Canada.

MONTRÉAL, le 31 août 2021 - Bell a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses services Internet pure fibre aux foyers et entreprises de Saint-Tite-des-Caps dans la Côte-de-Beaupré ainsi qu'à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans et Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans. S'inscrivant dans le cadre des investissements accélérés de Bell dans l'infrastructure du réseau national de prochaine génération, le programme d'expansion permet déjà l'accès à large bande entièrement optique à environ 600 emplacements dans ces petites collectivités de l'Île d'Orléans et de 500 emplacements additionnels à Saint-Tite-des-Caps d'ici la fin de l'année 2021.

« Nous sommes fiers d'amener nos connexions pure fibre et nos services Internet et Télé de classe mondiale aux foyers et emplacements commerciaux des grandes et petites collectivités, notamment à l'Île d'Orléans et dans la Côte-de-Beaupré, dans le cadre de notre programme historique d'accélération du réseau, a déclaré Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. Combler le fossé numérique est une priorité pour Bell alors qu'elle transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

« Au nom des citoyens et citoyennes de Saint-Tite-des-Caps, j'accueille très favorablement cette annonce de Bell aujourd'hui, a déclaré Majella Pichette, maire de Saint-Tite-des-Caps. Avoir accès à un service Internet rapide et fiable est devenu primordial et nous sommes ravis que Bell investisse et amène sa technologie de premier plan chez nous. »

« Nous sommes très heureux d'avoir maintenant accès à l'Internet pure fibre de Bell à St-Jean-de-l'Île-D'Orléans, a mentionné Jean-Claude Pouliot, maire de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. Je suis persuadé que l'accès à cette technologie permettra plus d'opportunités pour nos citoyens, nos entreprises et nos visiteurs. »

Entièrement financé par Bell, ce programme d'expansion du réseau large bande fournira aux petites collectivités des connexions rapides et de grande capacité, 100 % fibre, avec des vitesses de téléchargement Internet pouvant atteindre 1,5 Gbit/s ainsi qu'un accès aux principaux services de Bell, comme Télé Fibe. Plus tôt cette année, Bell a annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars supplémentaires au cours des deux prochaines années pour accélérer le déploiement des réseaux de fibre large bande, 5G et des régions rurales et favoriser la relance canadienne après la crise de la COVID-19.

Cette accélération des dépenses d'investissement s'ajoute au capital d'environ quatre milliards de dollars que Bell investit typiquement chaque année dans l'infrastructure et l'expansion des réseaux large bande, et elle augmentera considérablement les connexions dans les localités du pays tout en créant de nouveaux emplois à mesure que les activités de construction du réseau s'accéléreront.

