BCE Inc. est une société de communication basée au Canada. La société fournit des réseaux sans fil et des réseaux de fibres optiques. Elle exerce ses activités dans un seul secteur : Services de communications et de technologie de Bell (Bell CTS). Le secteur Bell CTS fournit une gamme de produits et services de communication aux consommateurs, aux entreprises et aux clients gouvernementaux dans tout le Canada. Ses produits et services sans fil comprennent des forfaits et des appareils mobiles voix et données et sont disponibles à l'échelle nationale. Ses produits et services sur fil comprennent des services de données (y compris l'accès à Internet, la télévision sur protocole Internet (IPTV), les services en nuage et les solutions d'affaires), des services vocaux et d'autres services et produits de communication, qui sont offerts à ses clients résidentiels, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises, principalement en Ontario, au Québec, dans les provinces de l'Atlantique et au Manitoba. Ce segment comprend les activités de gros, qui achètent et vendent des services téléphoniques locaux, interurbains, de données et autres à des revendeurs et à d'autres opérateurs.

Secteur Services intégrés de télécommunications