BCE : Lancement de TSN 5G View à Winnipeg pour la couverture régionale des matchs des JETS sur TSN

- TSN 5G View est maintenant disponible pour les diffusions régionales des matchs à domicile des Jets de Winnipeg sur TSN, à partir de ce soir, lorsque les Jets accueilleront les Canadiens de Montréal -

- La technologie 5G innovante permet aux amateurs d'entrer dans le jeu sur leur téléphone intelligent et de se déplacer autour de l'action en direct dans l'application TSN -

- Vision 5G RDS/TSN 5G View demeure disponible pour les diffusions des matchs à domicile des Raptors de Toronto, ainsi que pour les diffusions des matchs à domicile des Canadiens de Montréal et des Maple Leafs de Toronto sur RDS et TSN -

TORONTO (1er mars 2022) - TSN a annoncé aujourd'hui l'expansion de TSN 5G View, l'expérience immersive exclusive optimisée par le réseau mobile 5G de Bell, pour la couverture régionale de TSN des matchs à domicile des Jets de Winnipeg. Les amateurs qui se trouvent dans la région de diffusion désignée des Jets de Winnipeg peuvent vivre le match comme jamais auparavant en contrôlant l'angle de vue sur chaque jeu, à commencer par la couverture de TSN du match des Jets contre les Canadiens de Montréal ce soir (mardi 1er mars) à 19 h (HC) sur TSN3.

Grâce au réseau 5G de Bell, les amateurs des Jets qui ont un abonnement à TSN et un appareil 5G de Bell peuvent utiliser la technologie novatrice TSN 5G View pour voir de près chaque tir, passe, arrêt et mise en échec avec les fonctions de zoom, de pause, de retour en arrière et de ralenti, ainsi que des capacités de reprise à presque 360°. Grâce aux vitesses de réseau 5G les plus rapides du pays et à une latence ultra faible, la 5G de Bell aide RDS et TSN à connecter le téléphone intelligent d'un amateur aux caméras du match avec une réponse rapide comme l'éclair.

De plus, les amateurs qui regardent la couverture en direct des matchs des Jets de Winnipeg sur la chaîne chef de file des sports au Canada peuvent voir le match d'une nouvelle façon grâce aux fréquentes intégrations de TSN 5G View dans les diffusions de matchs en direct du réseau.

« Nous sommes ravis d'apporter l'expérience TSN 5G View aux amateurs à Winnipeg et partout au Manitoba, a déclaré Nauby Jacob, vice-président principal, plateformes de produits de Bell Média. Grâce à TSN 5G View, les amateurs des Jets peuvent réellement vivre l'expérience du fameux « Winnipeg White Out » au niveau de la patinoire, en plus de pouvoir regarder les buts, les arrêts ou les mises en échec de tous les angles, directement sur leur appareil mobile 5G. »

« TSN 5G View procurera l'expérience immersive par excellence aux amateurs des Jets de Winnipeg en leur permettant de suivre les parties de tous les angles, a dit Christina Litz, cheffe de la marque de divertissement et directrice commerciale. Les amateurs auront littéralement chaque match au creux de leur main, peu importe d'où ils le visionnent. »

80 caméras à prise de vue par intervalles de temps ont été installées autour de l'aréna du Canada Life Centre de Winnipeg avec la connectivité fibre, des serveurs dédiés et un centre de contrôle spécialisé pour mettre en œuvre la technologie sur le réseau 5G de Bell.

Les grandes lignes de Vision 5G RDS/TSN 5G View comprennent :

Vision 5G : une option interactive en direct qui permet aux téléspectateurs de gérer ce qu'ils voient de tous les angles, avec une vue à 360°, revenir en arrière, revoir une partie et zoomer à n'importe quel moment pendant un match en direct.

: une option interactive en direct qui permet aux téléspectateurs de gérer ce qu'ils voient de tous les angles, avec une vue à 360°, revenir en arrière, revoir une partie et zoomer à n'importe quel moment pendant un match en direct. Faits saillants sur demande de Vision 5G : faites l'expérience des mêmes fonctions immersives que la vision interactive en direct avec la présentation des faits saillants pendant la diffusion et l'après-match.

: faites l'expérience des mêmes fonctions immersives que la vision interactive en direct avec la présentation des faits saillants pendant la diffusion et l'après-match. Nouvelle option multi-vision : une diffusion en continu en direct à caméras multiples du match, ce qui permet aux téléspectateurs de le visionner à partir d'un maximum de quatre angles de caméra différents.

En plus de l'expérience immersive sur appareil mobile, TSN tire profit des nouvelles capacités 5G pour les téléspectateurs des diffusions de match à domicile des Jets de Winnipeg sur TSN, offertes dans la région de diffusion désignée de l'équipe. Cela inclut le Manitoba, la Saskatchewan, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et une partie du nord-ouest de l'Ontario, notamment Kenora, Dryden et Thunder Bay. Maintenant, tous les amateurs peuvent être plus près de l'action avec des angles de caméra jamais vus auparavant pendant la description, l'analyse et les reprises du match, ainsi que lors des résumés d'après-match.

Vision 5G RDS/TSN 5G View est toujours disponible également pour la couverture en direct par RDS/TSN des matchs locaux en direct des Canadiens de Montréal et des Maple Leafs de Toronto, ainsi que ceux des Raptors de Toronto.

Vision 5G RDS/TSN 5G View est une expérience interactive unique disponible seulement au Canada. Le service offre des options de visionnement sur mobile exclusives aux utilisateurs des applications de RDS et de TSN (par abonnement direct ou au moyen d'un forfait télé) avec un appareil 5G de Bell Mobilité, lorsqu'ils téléchargent la plus récente version de l'application. L'option est offerte sans frais supplémentaires, mais des frais d'utilisation pour les données peuvent s'appliquer selon le forfait du client.

Les clients admissibles peuvent télécharger les applications RDS et TSN directement à partir des boutiques Google Play et App Store d'Apple.

Pour en savoir plus, visitez le site TSN.ca/5Gview.

