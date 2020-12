BCE : Le métro de Montréal maintenant entièrement branché au réseau mobile

La STM a réuni Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron pour améliorer l'expérience des usagers et créer le plus important réseau numérique intérieur au Canada

Montréal, le 3 décembre 2020 - La Société de transport de Montréal (STM) et ses partenaires TELUS, à titre d'intégrateur du projet, Bell, Rogers et Vidéotron, sont fiers d'annoncer que le déploiement d'un réseau mobile 4G LTE est maintenant complété dans l'ensemble des 68 stations et des 71 km de tunnels qui composent le métro de Montréal. Avec les stations Jolicoeur, Monk et Angrignon maintenant branchées, ce projet complexe, amorcé en 2013, est bouclé en respectant l'échéancier, la portée et le budget prévus, malgré les défis imposés par la pandémie.

C'est un investissement de près de 50 millions de dollars assumé à parts égales par les fournisseurs de télécommunications Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron qui a permis à la STM de devenir le plus important réseau numérique intérieur au Canada et le plus long réseau sans-fil sous-terrain au pays. La collaboration unique entre les plus grands fournisseurs en télécommunications au pays a contribué à une connectivité continue et une couverture stable 100 % LTE dans les stations et les trains de la STM. Les usagers de la STM bénéficient désormais de vitesses de téléchargement allant jusqu'à 275Mbps, comparable à celles qu'on retrouve dans le confort de nos foyers.

Les travaux ont notamment requis le déploiement de câble radiant et d'antennes dans les tunnels, l'installation de cabinets dans les stations et l'aménagement de cinq locaux techniques abritant des équipements spécialisés et situés à des points névralgiques du réseau, pour assurer une couverture optimale.

Une coordination serrée et une planification minutieuse ont permis aux équipes impliquées de compléter le projet en respectant l'ensemble des paramètres-clés prévus. Autre fait digne de mention, les travaux ont été menés de façon transparente pour les clients, sans nécessiter de fermeture partielle ou complète de station ou d'édicule et sans entrave sur les déplacements des clients. Le tout, malgré les défis inhérents à un projet aussi complexe, mené dans un milieu d'exploitation où des dizaines de milliers de personnes transitent chaque jour et où de nombreux chantiers ont cours quotidiennement.

« Je suis très fier de voir ce projet visionnaire et innovant être complété aujourd'hui pour le plus grand bénéfice de la STM et de ses clients. Avec un mode de financement unique, le modèle de partenariat établi avec Bell, Rogers, Telus et Videotron fait l'envie de sociétés de transport partout sur la planète », a déclaré Michel Lafrance, directeur général de Transgesco s.e.n.c.

« Je tiens à saluer le travail et la collaboration de nos partenaires Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron, qui ont mené ce projet de main de maître, de pair avec les équipes de la STM. Le déploiement du réseau mobile agrémente grandement l'expérience de déplacement de nos clients et nous permet aussi de mieux communiquer avec eux. C'est véritablement un jour important pour le métro de Montréal aujourd'hui! », a ajouté Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM.

« À titre d'intégrateur du projet pour la conception et la mise en œuvre du réseau 4G LTE dans le métro de la STM, TELUS est fière d'avoir pu contribuer à bonifier l'expérience des usagers grâce à des vitesses et à une couverture souterraine inédite au pays », a affirmé François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Santé et TELUS Québec. « Cette réalisation pour le transport collectif est à l'image de notre engagement continu à bâtir des communautés mieux connectées et plus fortes à Montréal et partout au pays. »

« Bell permet aux Montréalais de rester connectés depuis la création de notre entreprise, ici même à Montréal, en 1880. Nous sommes fiers d'être un partenaire de cette réalisation exceptionnelle de la STM dans le secteur des communications, a déclaré Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. Nous remercions la STM et tous nos partenaires de réseau pour le leadership dont ils ont fait preuve afin de faire du réseau mobile souterrain de Montréal l'un des plus évolués au monde. »

« Les Montréalais veulent rester branchés lorsqu'ils prennent le métro et Rogers est fier de contribuer à offrir un service sans fil fiable et uniforme aux usagers de la Société de transport de Montréal », a déclaré Édith Cloutier, présidente Régionale, Rogers communications, Québec et Vice-présidente, Ventes, Affaires et secteur public, Québec et Ottawa. « Les voyageurs peuvent désormais demeurer connectés à ce qui compte le plus pour eux tout au long de leur trajet. »

« Quelle fierté pour Vidéotron d'avoir contribué au déploiement de ce réseau sans-fil unique. Dorénavant, les millions de passagers qui transitent chaque année dans le métro de Montréal pourront communiquer, naviguer sur Internet et travailler, tout en se déplaçant. En tant que complice de la vie connectée des Québécois, nous avons la volonté de faciliter la vie des gens et de rendre la technologie accessible. Ce projet s'inscrit totalement dans cette vision », a souligné Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Visuels

Pour télécharger des photos des travaux effectués la nuit dans les tunnels du métro de Montréal pour assurer le déploiement du réseau mobile, visitez http://www.stm.info/fr/presse



