BCE : Noémi Mercier, Lisa-Marie Blais, Michel Bherer et Meeker Guerrier formeront l'équipe de chefs d'antenne des émissions d'information de Noovo

Montréal, 2 décembre 2020 - Noovo est heureux d'annoncer l'équipe chevronnée de chefs d'antenne qui prendront la barre de ses émissions d'information. Dès le printemps 2021, Noémi Mercier pilotera la portion nationale et le bulletin de Montréal des rendez-vous de fin de journée en semaine. Pour sa part, Lisa-Marie Blais sera la cheffe d'antenne en semaine de chacun des bulletins des régions de Québec, Mauricie, Estrie et Saguenay-Lac-St-Jean, en fin de journée et fin de soirée. Michel Bherer sera quant à lui à la barre des émissions de fin de soirée de la grande région métropolitaine, tandis que Meeker Guerrier animera les émissions réseau de la fin de semaine.

« Plus que jamais, le Québec a besoin d'une plus grande diversité éditoriale. L'arrivée de Noovo au sein de Bell Média permet une saine compétition au Québec et c'est l'ensemble de l'écosystème télévisuel québécois qui en profite. Avec la création de son service de l'information, Bell Média garde le cap sur son engagement de développer une offre bonifiée en programmation de nouvelles et de divertissement sur l'ensemble de ses plateformes », souligne Karine Moses, présidente, Bell Média Québec, et présidente, direction du Québec, Bell.

« C'est l'une des plus importantes opérations d'embauches en information au Québec au cours des dernières années. Pour le milieu journalistique et le public québécois, il s'agit d'une opportunité unique de diversifier les voix qui se font l'écho de ce qui se passe à travers la province », ajoute Jean-Philippe Pineault, directeur général de l'information de Bell Média. « Noovo est une marque multiplateforme rassembleuse, authentique, actuelle et ouverte d'esprit. C'est avec cette philosophie que nous poursuivons la mise en place d'une équipe solide et crédible. »

Noémi Mercier | cheffe d'antenne, fin de journée en semaine, national et Montréal

Animatrice et collaboratrice à Télé-Québec, Noémi signe également des grands reportages et des chroniques dans le magazine L'actualité depuis 2010. Elle a récolté de nombreux prix de journalisme, dont six médailles d'or aux Prix du magazine canadien et trois prix Judith-Jasmin.

Lisa-Marie Blais | cheffe d'antenne, fin de journée et fin de soirée en semaine, Québec, Mauricie, Estrie et Saguenay-Lac-St-Jean

Jusqu'à tout récemment cheffe d'antenne et coanimatrice à LCN, cette native de Québec possède un attachement profond pour cette région. Animatrice et intervieweuse passionnée, Lisa-Marie œuvre dans le monde des médias depuis vingt ans. Elle a notamment fait partie de l'équipe d'animation de l'émission ÇA COMMENCE BIEN à V entre 2013 et 2015.

Michel Bherer | chef d'antenne, fin de soirée en semaine, Montréal

Michel cumule près de vingt années d'expérience dans le monde de l'information, dont dix à titre de chef d'antenne de téléjournaux de Radio-Canada en Saskatchewan et au Québec. Conscient de la grande responsabilité et du privilège que son métier lui accorde, il a participé depuis 2010 à de nombreuses émissions d'ICI RDI à titre d'animateur et de journaliste.

Meeker Guerrier | chef d'antenne, fin de semaine, national

Ce passionné d'information, de culture et de sport s'est rapidement imposé dans le monde des médias. Après un passage remarqué comme chroniqueur sur ICI Radio-Canada Télé et sur ICI Première, Meeker coanime l'émission matinale du 107.3 Rouge depuis le mois d'août. Il est aussi collaborateur à LA SEMAINE DES 4 JULIE (Noovo) ainsi qu'aux émissions LE 5 A 7 et LES 3 ETOILES (RDS).

Une équipe qui prend forme

Au cours des dernières semaines, Noovo a également procédé à des embauches dans des postes stratégiques liés à la production. Parmi celles-ci :

Emilie Beaulieu a pour mandat de définir l'offre quotidienne en information. Avant de faire le saut chez Noovo, Emilie occupait le poste de Rédactrice en chef à Radio-Canada.

a pour mandat de définir l'offre quotidienne en information. Avant de faire le saut chez Noovo, Emilie occupait le poste de Rédactrice en chef à Radio-Canada. Dominik Paulin dirigera les opérations du service de l'information. Il se joint à l'équipe de Noovo avec plus de vingt ans d'expérience en production télévisuelle, dont plusieurs années à TVA. Dominik travaillait auparavant comme Premier chef des opérations production à Radio-Canada.

dirigera les opérations du service de l'information. Il se joint à l'équipe de Noovo avec plus de vingt ans d'expérience en production télévisuelle, dont plusieurs années à TVA. Dominik travaillait auparavant comme Premier chef des opérations production à Radio-Canada. Mick Côté a pour mandat de définir la stratégie numérique de l'information en plus de développer des segments originaux multiplateformes. Avant de se joindre à l'équipe de Noovo, Mick était responsable de la stratégie de distribution numérique chez URBANIA.

a pour mandat de définir la stratégie numérique de l'information en plus de développer des segments originaux multiplateformes. Avant de se joindre à l'équipe de Noovo, Mick était responsable de la stratégie de distribution numérique chez URBANIA. Catherine Mauffette agira à titre de productrice au contenu. Jusqu'à tout récemment, elle occupait le poste de Rédactrice en chef à La Presse Canadienne.

agira à titre de productrice au contenu. Jusqu'à tout récemment, elle occupait le poste de Rédactrice en chef à La Presse Canadienne. Ariane Lafrenière, également productrice au contenu, a été auparavant chef de pupitre à TVA et à LCN.

D'autres annonces concernant le service de l'information de Noovo suivront au cours des prochaines semaines. Rappelons qu'une salle de nouvelles à Montréal et un studio à Québec sont en construction. Noovo recrute présentement des journalistes pour ses équipes de chacune de ses stations de Montréal, Québec, Mauricie, Estrie et Saguenay-Lac-St-Jean.

À propos de Noovo

Noovo est la marque média généraliste qui fait les choses différemment! Télé-réalité, humour, fiction d'ici et d'ailleurs, émissions de variétés: sa riche programmation rassembleuse et divertissante fait décrocher du quotidien. Noovo sait éclater les modèles conventionnels de la télé en offrant du contenu sur toutes les plateformes, pour tous les publics, partout, en tout temps. Une division de Bell Média, le réseau Noovo comprend des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus de stations affiliées à Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or. Son service de vidéo sur demande soutenu par la publicité Noovo.ca donne accès à toute la programmation originale de la marque en plus de contenus exclusifs. Pour découvrir l'univers Noovo, visitez noovo.ca.

À propos de Bell Média au Québec

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur au Québec, et plus encore. Bell Média exploite plusieurs chaînes de télévision de langue française, dont Noovo (comprenant cinq stations locales détenues par la société, trois stations affiliées, et Noovo.ca), en plus de huit chaînes spécialisées et payantes, soit Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, SUPER ÉCRAN, Cinépop et RDS, la première chaîne sportive du Québec. Bell Média possède actuellement trois des cinq émissions les plus regardées par les groupes démographiques clés parmi les chaînes francophones spécialisées en divertissement, dont six des dix meilleures productions originales. Bell Média exploite également CTV Montréal (la première chaîne d'information anglophone du Québec), en plus d'applications mobiles, de sites web et de plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information, de sports et de divertissement, dont RDS Direct. Bell Média détient Crave, le seul service de diffusion en continu bilingue au Canada, offrant plus de 7 200 heures de contenu exclusif en français. Bell Média est le plus important radiodiffuseur du Québec, avec 25 stations dans 13 collectivités qui font toutes parties de la marque iHeartRadio Canada et du service de diffusion en continu. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage extérieur situé au Québec et comptant 50 000 faces publicitaires dans cinq provinces. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.