BCE : Programme sur la cybersécurité mettant en relation des étudiants et des entreprises pour trouver une solution à la pénurie de talents dans le domaine

Bell est le premier partenaire du secteur privé avec un engagement initial de 1,2 M$

FREDERICTON, 15 janvier 2021 - Un programme unique mis en place par le Canadian Institute for Cybersecurity (CIC), à l'Université du Nouveau-Brunswick (UNB), vise à répondre à la pénurie de talents qui s'annonce dans le domaine de la cybersécurité au Nouveau-Brunswick et ailleurs en mettant en contact des étudiants hautement qualifiés avec des entreprises qui opèrent au Canada atlantique.

Le programme Bell Research Intensive Cyber Knowledge Studies(BRICKS) permet en effet à des étudiants d'obtenir une maîtrise en cybersécurité appliquée, des bourses d'études, des stages de recherche de quatre mois et, au final, une offre d'emploi à temps plein.

« Pour que le Canada atlantique devienne un véritable pôle en matière de cybersécurité, il faut multiplier le nombre de talents, a déclaré Cathy Simpson, PDG de TechImpact. TechImpact est heureuse de s'associer à ce projet pilote très intéressant qui vise à soutenir à la fois les étudiants et l'industrie et qui met l'accent sur l'accroissement du nombre de talents indispensables. »

« La cybersécurité est un domaine au potentiel économique énorme », a déclaré René Arseneault, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles. « C'est pourquoi nous nous engageons à soutenir le développement de solutions, d'éducation et d'infrastructure de cybersécurité, par le biais de programmes comme celui-ci. En travaillant en étroite collaboration avec les partenaires provinciaux, l'industrie et les établissements d'enseignement, nous pouvons contribuer à bâtir un secteur de la cybersécurité solide et agile ici au Canada atlantique et partout au pays. »

En août 2019, le gouvernement du Canada, par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé 997 000 $ sur trois ans afin de soutenir le programme par l'élaboration de programmes d'études, des formations sectorielles, des possibilités d'apprentissage par l'expérience ainsi que la gestion des programmes.

Bell, qui est l'entreprise partenaire de BRICKS, s'est engagée à verser 1,2 M$ sur trois ans pour le programme. Cet investissement initial permettra d'offrir aux étudiants inscrits au programme des possibilités de bourses, des formations spécialisées ainsi que des projets de recherche. Une fois diplômés, ces étudiants se verront offrir un emploi à temps plein au sein des services de sécurité et des TI de Bell.

« Étant la plus grande entreprise de communications du Canada et le fournisseur des réseaux de communication à large bande les plus évolués du pays, Bell est un chef de file en matière de recherche et de développement pour les technologies de sécurité et les TI, a indiqué Glen LeBlanc, vice-président exécutif, région Atlantique. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec nos partenaires à l'UNB pour soutenir la nouvelle génération de talents en cybersécurité et l'accueillir au sein de l'équipe Bell. »

La cybersécurité est un domaine en pleine croissance, et on prévoit qu'il y aura 3,5 millions de postes vacants dans le monde en 2021. À l'échelle nationale, le Nouveau-Brunswick est en train de devenir un véritable chef de file en matière de cybersécurité grâce à un solide groupe de partenaires dans le monde des entreprises, les universités et le gouvernement.

« Les Canadiens doivent être certains que leurs renseignements en ligne sont sécurisés et que leur confidentialité est protégée, a indiqué le Dr Ali Ghorbani, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en cybersécurité, à l'Université du Nouveau-Brunswick, et directeur fondateur du Canadian Institute for Cybersecurity. La cybersécurité est une question qui nous concerne tous, et le Canadian Institute for Cybersecurity travaille sans relâche pour former la nouvelle génération de leaders dans ce secteur important, ce qui facilitera le partenariat avec l'industrie dans le cadre du programme BRICKS. »

