BCE : Formulaire de procuration 2021 (PDF 162 Ko - 11 mars 2021)

Assemblée générale annuelle des actionnaires le 29 avril 2021

ACTIONNAIRES INSCRITS

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de BCE Inc. (assemblée) aura lieu par assemblée virtuelle à BCE.ca/assemblee2021 le 29 avril 2021 à 9 h 30 (heure de l'Est).

En qualité d'actionnaire, vous avez le droit d'exercer les droits de vote rattachés à vos actions à l'égard de l'élection des administrateurs, de la nomination de l'auditeur, d'un vote consultatif sur la rémunération de la haute direction et de toute autre question dont l'assemblée peut être dûment saisie. Vous pouvez exercer et nous vous recommandons d'exercer ces droits de vote par procuration. Vous pouvez aussi exercer ces droits de vote en assistant à l'assemblée virtuelle ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement à BCE.ca/assemblee2021. Veuillez vous reporter aux instructions de la section 2.1 de la circulaire de procuration de la direction 2021 de BCE intitulée Comment voter. Si vous recevez plus d'un formulaire de procuration, veuillez remplir, dater, signer et retourner chacun d'eux.

1. C'est la façon la plus simple de voter. Voter par procuration signifie que vous donnez à chaque personne nommée au verso du présent formulaire de procuration (fondé de pouvoir) le pouvoir d'exercer pour vous les droits de vote rattachés à vos actions. Si vous votez par procuration, Société de fiducie AST (Canada) (AST) ou d'autres mandataires que nous nommons doivent recevoir votre formulaire de procuration signé ou vous devez avoir voté par Internet ou par téléphone avant midi (heure de l'Est) le 27 avril 2021. Il existe quatre façons de voter par procuration, tel qu'indiqué à droite.

2. Le présent formulaire doit être lu conjointement avec la circulaire de procuration de la direction 2021 de BCE affichée aux fins de consultation à l'adresse www.documentsassemblee.com/astca/bce, sur notre site Web à l'adresse BCE.ca, sur SEDAR à l'adresse sedar.com et sur EDGAR à l'adresse sec.gov.

3. Chaque actionnaire a le droit de nommer une autre personne ou société de son choix, qui n'est pas tenue d'être un actionnaire de BCE, pour agir en son nom à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report. Si vous souhaitez nommer une personne ou une société autre que les personnes dont les noms sont imprimés dans les présentes, veuillez inscrire le nom du fondé de pouvoir choisi dans l'espace prévu à cette fin au verso et retourner votre procuration par la poste, par télécopieur ou par courriel comme il est indiqué dans les présentes. En outre, VOUS DEVEZ remplir le formulaire en ligne à l'adressehttps://lp.astfinancial.com/numero-de-controle ou communiquer avec AST au numéro 1-800-561-0934 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 416-682-3861 (autres pays) au plus tard à midi (heure de l'Est) le 27 avril 2021 et transmettre à AST les informations requises pour votre fondé de pouvoir choisi afin qu'AST puisse lui fournir un numéro de contrôle à 13 chiffres distinct par courriel. Ce numéro de contrôle à 13 chiffres permettra à votre fondé de pouvoir de se connecter et de voter à l'assemblée. Sans un numéro de contrôle à 13 chiffres qui lui est propre, votre fondé de pouvoir ne pourra se connecter à l'assemblée qu'à titre d'invité et ne pourra pas voter.

PAR INTERNET

Allez à l'adresse www.astvotezmaprocuration.com.

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres

indiqué ci-après.

PAR TÉLÉPHONE

Composez le 1-888-489-7352 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 1-800-1960-1968 (autres pays) au moyen d'un téléphone à clavier et suivez les instructions. Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres indiqué ci-après.

PAR TÉLÉCOPIEUR

Remplissez le verso du présent formulaire de procuration, assurez-vous de le signer et de le dater, et envoyez les deux pages dans un seul envoi par télécopieur au 1-866-781-3111 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 416-368-2502 (autres pays) ou numérisez et envoyez par courriel à votezprocuration@astfinancial.com.

PAR LA POSTE

Remplissez le verso du présent formulaire de procuration, assurez-vous de le signer et de le dater, et retournez-le dans l'enveloppe fournie à cette fin.

Si vous votez par Internet, par téléphone ou par télécopieur, veuillez ne pas envoyer le présent formulaire de procuration par la poste.

Les formulaires de procuration soumis doivent être reçus au plus tard à midi (heure de l'Est) le 27 avril 2021.

Procuration sollicitée par la direction et en son nom

Le présent formulaire révoque tous les formulaires de procuration (se rapportant aux mêmes actions) relatifs à l'assemblée que vous avez déjà signés. Il ne sera accepté en tant que procuration valide que s'il est intact et a été signé. Si vous avez des questions sur la façon de le remplir, veuillez communiquer avec D.F. King Canada, division de Services aux investisseurs AST Inc. au 1-866-822-1244 pour un service en français ou en anglais.

NOMINATION D'UN FONDÉ DE POUVOIR

En remplissant le présent formulaire de procuration, vous nommez en tant que votre fondé de pouvoir Gordon M. Nixon, Mirko Bibic, Robert P. Dexter ou Monique F. Leroux qui sont des administrateurs de BCE Inc., à moins que vous ne nommiez une autre personne (auquel cas, veuillez inscrire le nom de la personne que vous souhaitez nommer dans la case à droite). Si vous nommez un fondé de pouvoir autre que les quatre administrateurs énumérés ci-dessus, VOUS DEVEZ retourner votre procuration par la poste, par télécopieur ou par courriel et remplir le formulaire en ligne à l'adressehttps://lp.astfinancial.com/numero-de-controle ou communiquer avec AST au numéro 1-800-561-0934 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 416-682-3861 (autres pays) au plus tard à midi (heure de l'Est) le 27 avril 2021 et transmettre à AST les informations requises pour votre fondé de pouvoir afin qu'AST puisse lui fournir son propre numéro de contrôle à 13 chiffres par courriel. Ce numéro de contrôle à 13 chiffres permettra à votre fondé de pouvoir de se connecter et de voter à l'assemblée. Sans son propre numéro de contrôle à 13 chiffres, votre fondé de pouvoir ne pourra se connecter à l'assemblée qu'à titre d'invité et ne pourra pas voter. Si vous ne précisez pas la manière dont vous souhaitez que les droits de vote rattachés à vos actions soient exercés, les administrateurs nommés à titre de fondés de pouvoir ont l'intention d'exercer à l'assemblée les droits de vote conférés par la procuration conformément aux recommandations du conseil d'administration. Votre fondé de pouvoir peut exercer les droits de vote rattachés à vos actions selon son bon jugement relativement à toute modification à ces questions et à toute autre question dont l'assemblée ou toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement peut être dûment saisie.

Remplissez la présente section pour donner des instructions de vote

Veuillez cocher « Pour », « Abstention » ou « Contre » selon le cas, pour chacune des questions suivantes.

Les recommandations de vote sont indiquées en surbrillance au-dessus des cases.

1. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RECOMMANDE DE VOTER POUR TOUS LES CANDIDATS.

01. Mirko Bibic

02. David F. Denison

03. Robert P. Dexter

04. Ian Greenberg

05. Katherine Lee

06. Monique F. Leroux

07. Sheila A. Murray

08. Gordon M. Nixon

09. Louis P. Pagnutti

10. Calin Rovinescu

11. Karen Sheriff

12. Robert C. Simmonds

13. Jennifer Tory

Cornell Wright

2.

NOMINATION DE L'AUDITEUR : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RECOMMANDE DE VOTER POUR CETTE QUESTION.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d'auditeur

3. VOTE CONSULTATIF SUR LA RÉMUNÉRATION

DE LA HAUTE DIRECTION : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RECOMMANDE DE VOTER POUR CETTE QUESTION.

CONTRE

Résolution consultative telle que décrite dans la circulaire de procuration de la direction

Veuillez signer le présent formulaire de procuration

Le présent formulaire de procuration ne sera valide que si vous le signez. En le signant, vous autorisez le fondé de pouvoir à agir et à exercer les droits de vote rattachés à vos actions en votre nom à l'assemblée et à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, et à exécuter vos instructions de vote. Si vous êtes un particulier, vous ou votre mandataire autorisé devez signer le formulaire de procuration. Votre mandataire pourrait devoir fournir une preuve de votre autorisation. Si les actions sont immatriculées au nom de deux propriétaires ou plus, au moins un des porteurs doit signer le formulaire pour qu'il soit accepté. Si les actions sont immatriculées au nom d'une société ou d'une autre entité juridique, un dirigeant ou un mandataire autorisé doit signer et pourrait devoir fournir une preuve attestant qu'il est autorisé à signer.

2021

Faute de date, la date à laquelle nous vous avons posté le formulaire de procuration sera considérée comme la date inscrite.

JE SOUHAITE RECEVOIR UNE COPIE PAPIER DU RAPPORT ANNUEL

Le rapport annuel peut être consulté à l'adresse BCE.ca. C'est pourquoi, nous vous encourageons à ne pas cocher cette case afin de protéger l'environnement et de réduire les coûts. Si vous ne cochez pas cette case ou ne retournez pas le présent formulaire, le rapport annuel ne vous sera pas envoyé par la poste.

JE SOUHAITE RECEVOIR DES COPIES PAPIER DES RAPPORTS TRIMESTRIELS Ces documents peuvent être consultés à l'adresse BCE.ca. C'est pourquoi, nous vous encourageons à ne pas cocher cette case afin de protéger l'environnement et de réduire les coûts. Si vous ne cochez pas cette case ou ne retournez pas le présent formulaire, les états financiers et rapports de gestion intermédiaires ne vous seront pas envoyés par la poste.