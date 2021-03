BCE : RDS et TSN lancent une expérience immersive 5G qui permet aux amateurs de hockey de contrôler l'angle de vue sur chaque jeu

- Vision 5G RDS / TSN 5G View, propulsé par le réseau mobile 5G de Bell, sera lancé ce soir alors que les Canadiens de Montréal recevront les Canucks de Vancouver au Centre Bell

- La nouvelle technologie mobile 5G transportera les amateurs tout autour de la patinoire via leur téléphone intelligent grâce à l'ajout de plus de 80 caméras accessibles en direct dans les applications RDS et TSN

- Les amateurs pourront changer les angles de caméra durant les jeux importants et faire un zoom avant et arrière à partir de plusieurs angles à tout moment durant la partie grâce aux applications RDS et TSN

- Tous les téléspectateurs de RDS et TSN pourront également vivre l'expérience unique 5G lors de la présentation des faits saillants, des reprises ainsi que lors des résumés et des analyses d'après match

Montréal - 19 mars, 2021 - RDS et TSN, leaders de la diffusion sportive au Canada, ont annoncé le lancement de VISION 5G RDS / TSN 5G VIEW, une fonctionnalité exclusive dans les applications (iOS et Android) qui utilise la technologie mobile 5G de Bell pour offrir aux amateurs une nouvelle façon excitante et interactive de regarder les matchs. Lancée ce soir lors de la couverture régionale du match opposant les Canadiens de Montréal et les Canucks de Vancouver sur RDS et TSN, cette technologie innovatrice activée par la 5G permet aux amateurs de contrôler la façon dont ils regardent le match à partir de leurs appareils intelligents en s'approchant de chaque but, passe, mise en échec et pénalité grâce à des zooms avant et arrière, des pauses, des retours en arrière et des ralentis rendus possibles grâce au réseau mobile ultra-rapide et de haute capacité 5G de Bell.En plus de l'expérience mobile immersive, la nouvelle technologie permet aux téléspectateurs de RDS et TSN de se rapprocher de l'action, en offrant des angles de caméra jamais vus auparavant lors des analyses, des reprises et des résumés d'après-match.« Combiner le réseau mobile le plus rapide au Canada et nos propriétés sportives principales permet aux amateurs de hockey de bénéficier des capacités de notre technologie 5G de calibre mondial d'offrir une toute nouvelle expérience de visionnement, a déclaré Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles, Bell Média et présidente, direction du Québec, Bell. VISION 5G RDS / TSN 5G VIEW est un excellent exemple de notre engagement de mettre à profit le leadership technologique de Bell pour offrir à nos clients le meilleur contenu sur les plateformes les plus innovantes. »Les faits saillants de VISION 5G RDS / TSN 5G VIEW :Vision 5G : une fonctionnalité en direct qui permet à l'utilisateur de visionner l'action des matchs à partir de divers angles, de revoir certains jeux et de faire un zoom avant ou arrière à tout moment durant une partie.Faits saillants Vision 5G sur demande : profitez des mêmes possibilités immersives lors du visionnement des faits saillants qu'au moment de la diffusion ou de la rediffusion.Les abonnés de RDS et de TSN sur le réseau 5G de Bell avec un appareil 5G peuvent se connecter à leurs applications RDS et TSN pour découvrir la nouvelle technologie. VISION 5G RDS / TSN 5G VIEW s'étendra à d'autres événements sportifs, équipes et sites au fil du temps.En exploitant la technologie de VISION 5G RDS / TSN 5G VIEW lors de la diffusion des matchs à domicile des Canadiens de Montréal sur TSN et RDS, disponible dans la zone de diffusion désignée de l'équipe (Québec, provinces maritimes et Est de l'Ontario), les analystes offriront aux téléspectateurs une perspective jamais vue auparavant, en faisant des zooms avant et arrière et en tournant autour de l'action tout au long du match et pendant les entractes.« RDS et TSN sont heureux de faire équipe avec les Canadiens de Montréal pour lancer ce service. Nous offrons littéralement le contrôle de l'expérience de visionnement aux amateurs via leurs appareils intelligents 5G de Bell, a déclaré Nathalie Cook, vice-présidente, sports, RDS et TSN. Puisque les amateurs de hockey ne peuvent pas assister aux parties en personne en ce moment, nous pensons qu'ils seront enchantés par cette nouvelle technologie innovante qui les transportera au cœur de l'action. »VISION 5G RDS / TSN 5G VIEW est la plus récente innovation mettant à profit la technologie 5G de Bell pour offrir une expérience sans fil améliorée. Avec la vitesse de données la plus rapide au pays et une latence ultra-basse, le réseau 5G de Bell permet à RDS et TSN de connecter les téléphones intelligents des spectateurs aux caméras qui suivent la partie à la vitesse de l'éclair.« VISION 5G RDS / TSN 5G VIEW est une révolution pour les amateurs et nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer cette innovation 5G avec RDS, TSN et les Canadiens ce soir, a souligné Nicholas Payant, vice-président, connectivité et fiabilité, Bell. Nous déployons aujourd'hui les opportunités générationnelles de la technologie 5G et Bell est fière d'être chef de file de l'innovation avec le réseau 5G le plus rapide au Canada et la première expérience de visionnement 5G de ce genre pour nos clients. »Grâce à l'effort technologique le plus important de ce type, plus de 80 caméras chronologiques ont été installées autour de la patinoire du Centre Bell, ainsi que 1 500 mètres de fibre, 96 serveurs dédiés et un centre de contrôle spécialisé qui permettront de faire vivre cette technologie sur le réseau 5G de Bell. VISION 5G RDS / TSN 5G VIEW utilise l'équipement et la technologie de 4DReplay.« Nous sommes fiers de nous associer à Bell et son réseau 5G afin d'offrir à nos partisans une expérience mobile immersive unique, a déclaré France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales des Canadiens de Montréal. Cette innovation technologique met ainsi en lumière notre volonté et celle de RDS et TSN d'offrir à nos partisans une expérience de visionnement encore plus près de l'action sur la glace. »Les options de visionnement sur appareils mobiles VISION 5G RDS / TSN 5G VIEW sont disponibles exclusivement pour les utilisateurs des applications RDS et TSN (abonnement direct ou à partir d'un forfait télé) avec un appareil Bell Mobilité 5G lorsqu'ils téléchargent la plus récente version de l'application. Cette fonctionnalité est disponible sans frais additionnels. Des frais de données peuvent s'appliquer selon le plan du client.Pour en savoir plus, visitez : RDS.ca/Vision5G ou TSN.ca/5Gview RDS est le diffuseur francophone officiel des Canadiens de Montréal et des Sénateurs d'Ottawa et détient les droits régionaux des matchs de la saison régulière pour ces deux équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH). Cette saison, RDS diffuse 41 matchs des Canadiens et 38 matchs des Sénateurs dans la zone de diffusion désignée respective des équipes.RDS complète sa couverture du hockey de la LNH avec des émissions d'information et d'actualité auxquelles participe l'équipe d'experts favorite des amateurs de hockey francophones. La programmation de RDS comprend le bulletin de nouvelles SPORTS 30, LE 5 À 7, HOCKEY 360, L'ANTICHAMBRE, MAX & BRUNO, LES 3 ÉTOILES, ON JASE, ENTRE DEUX MATCHS ainsi que des émissions spéciales présentées à la date limite des transactions dans la LNH et à l'ouverture du marché des joueurs autonomes.TSN diffuse les matchs des Jets de Winnipeg, des Canadiens de Montréal, des Sénateurs d'Ottawa et des Maple Leafs de Toronto dans le cadre de son forfait sur les parties régionales de la LNH durant la saison régulière. Cette saison, TSN diffuse 42 parties des Jets sur TSN3, 34 parties des Canadiens sur TSN2, 40 parties des Sénateurs sur TSN5 et 18 parties des Leafs sur TSN4, toutes dans les régions de diffusion respectives des équipes.TSN complète sa couverture en direct du hockey avec les nouvelles préférées des amateurs de hockey et une programmation informative mettant en vedette l'équipe la plus reconnue et fiable d'initiés et d'analystes du hockey. Tête de file de l'industrie, la programmation de TSN inclut : SPORTSCENTRE, 7-ELEVEN THAT'S HOCKEY et les émissions spéciales de hockey signatures du réseau dont TRADECENTRE, FREE AGENT FRENZY, FANTASY DRAFT, TOP 50 PLAYERS et BOB MCKENZIE'S PRE-SEASON DRAFT RANKING.