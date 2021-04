BCE : Rapport aux actionnaires T1 2021 29/04/2021 | 13:20 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RAPPORT AUX ACTIONNAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE 2021 LE 28 AVRIL 2021 T1 Table des matières Table des matières Rapport de gestion Mise en garde concernant les déclarations prospectives Vue d'ensemble Faits saillants financiers Principaux faits récents touchant notre société et nos activités Hypothèses Analyse financière consolidée États consolidés du résultat net de BCE Connexions clients Produits d'exploitation Coûts d'exploitation Bénéfice net BAIIA ajusté Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres Amortissements Charges financières Autres produits (charges) Impôt sur le résultat Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires et BPA Analyse des secteurs d'activité Services sans fiil de Bell Services sur fiil de Bell Bell Média Gestion financière et des capitaux Dette nette Données liées aux actions en circulation Flux de trésorerie Régimes d'avantages postérieurs à l'emploi Gestion des risques financiers Notations Liquidité Information financière trimestrielle Cadre réglementaire Méthodes comptables, mesures financières et contrôles Nos méthodes comptables Mesures financières non conformes aux PCGR et indicateurs de performance clés Contrôles et procédures États financiers consolidés États consolidés du résultat net États consolidés du résultat global États consolidés de la situation financière États consolidés des variations des capitaux propres Tableaux consolidés des flux de trésorerie Notes annexes Note 1 Renseignements sur la société Note 2 Mode de présentation et principales méthodes comptables Note 3 Information sectorielle Note 4 Coûts d'exploitation Note 5 Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres Note 6 Autres produits (charges) Note 7 Bénéfice par action Note 8 Trésorerie soumise à restrictions Note 9 Dette Note 10 Régimes d'avantages postérieurs à l'emploi Note 11 Actifs et passifs financiers Note 12 Capital-actions Note 13 Paiements fondés sur des actions Note 14 COVID-19 1 1 3 4 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 17 21 23 23 23 24 25 25 27 27 28 29 30 30 30 33 34 34 35 36 37 38 39 39 39 40 41 41 42 42 42 42 43 43 45 46 46 Rapport de gestion Dans ce rapport de gestion, les expressions nous, notre/nos, BCE et la société désignent, selon le contexte, BCE Inc. ou, collectivement, BCE Inc., Bell Canada, leurs filiales, leurs partenariats et leurs entreprises associées. Bell désigne, selon le contexte, Bell Canada ou, collectivement, Bell Canada, ses filiales, ses partenariats et ses entreprises associées. Tous les montants dans ce rapport de gestion sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire. Se reporter à la section 7.2, Mesures financières non conformes aux PCGR et indicateurs de performance clés, aux pages 30 à 33, pour obtenir la liste des mesures financières non conformes aux PCGR et des indicateurs de performance clés définis. Veuillez vous reporter aux états financiers consolidés non audités de BCE pour le premier trimestre de 2021 (états financiers du T1 2021) lorsque vous lirez le présent rapport de gestion. Nous vous encourageons également à lire le rapport de gestion de BCE pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, daté du 4 mars 2021 (rapport de gestion annuel 2020 de BCE). Sauf indication contraire, en préparant ce rapport de gestion, nous avons tenu compte de l'information disponible jusqu'au 28 avril 2021, soit la date du présent rapport de gestion. Vous trouverez plus d'information sur BCE, y compris la notice annuelle de BCE pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, datée du 4 mars 2021 (notice annuelle 2020 de BCE), ainsi que les derniers rapports financiers, y compris le rapport de gestion annuel 2020 de BCE, sur le site Web de BCE, à BCE.ca, sur SEDAR, à sedar.com, et sur EDGAR, à sec.gov. Les documents et autres informations présentés dans le site Web de BCE ou dans tout autre site mentionné dans le site Web de BCE ou dans le présent rapport de gestion ne font pas partie du présent rapport de gestion et ne sont pas intégrés par renvoi dans les présentes. Ce rapport de gestion traite de nos activités d'exploitation, de notre performance, de notre situation financière et d'autres sujets pour les trimestres (T1) clos les 31 mars 2021 et 2020. MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Ce rapport de gestion et, en particulier, mais sans s'y limiter, l'introduction de la rubrique 1, Vue d'ensemble, la section 1.2, Principaux faits récents touchant notre société et nos activités, la section et les sous-sectionsHypothèses, la section 3.1, Services sans fil de Bell - Principaux faits récents touchant nos activités, la section 3.2, Services sur fil de Bell - Principaux faits récents touchant nos activités, la section 4.3, Flux de trésorerie, et la section 4.7, Liquidité, contiennent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations portant sur les effets possibles sur nos activités, notre situation financière, notre situation de trésorerie et nos résultats financiers de la pandémie de COVID-19, le dividende sur actions ordinaires annualisé pour 2021 de BCE, nos plans de déploiement pour les réseaux et de dépenses d'investissement, les sources de liquidités auxquelles nous prévoyons recourir pour répondre à nos besoins de liquidités prévus pour le reste de 2021, les perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques de BCE, ainsi que d'autres déclarations qui ne renvoient pas à des faits historiques. Une déclaration est dite prospective lorsqu'elle utilise les connaissances actuelles et les prévisions du moment pour formuler une déclaration touchant l'avenir. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à , croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à , permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Sauf indication contraire de notre part, les déclarations prospectives qui figurent dans le présent rapport de gestion décrivent nos attentes en date du 28 avril 2021 et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent rapport de gestion sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques, nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Nous avons formulé certaines hypothèses relatives à l'économie, au marché et aux activités d'exploitation dans la préparation des déclarations prospectives figurant dans ce rapport de gestion et, en particulier, mais sans s'y limiter, des déclarations prospectives figurant dans les rubriques et sections mentionnées précédemment du présent rapport de gestion. Ces hypothèses comprennent, sans s'y limiter, les hypothèses qui sont décrites dans la section et les sous-sectionsHypothèses du présent rapport de gestion, intégrées par renvoi dans la présente mise en garde. Sous réserve de divers facteurs, y compris, sans s'y limiter, les conséquences futures de la pandémie de COVID-19, lesquelles sont difficiles à prévoir, nous jugeons que nos hypothèses étaient raisonnables au 28 avril 2021. Si nos hypothèses se révélaient inexactes, nos résultats réels pourraient être considérablement différents de ce que nous prévoyons. Les principaux facteurs de risque en conséquence desquels les résultats ou les événements réels pourraient différer de façon significative de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives mentionnées précédemment et les autres déclarations prospectives contenues dans ce rapport de gestion, comprennent, sans s'y limiter : la pandémie de COVID-19 et l'incidence défavorable des mesures d'urgence déjà adoptées ou qui seront adoptées par suite de cette pandémie, ainsi que les autres pandémies ou épidémies et les autres risques liés à la santé; une conjoncture économique et des conditions des marchés des capitaux défavorables, un niveau d'activité de détail et commerciale en baisse, l'incidence défavorable connexe sur la demande de nos produits et services et sur les prix de ceux-ci; l'intensité de l'activité de nos concurrents, y compris de concurrents nouveaux et émergents; le rythme de substitution technologique et la présence d'autres fournisseurs de services qui contribuent à l'accélération des perturbations et à la désintermédiation dans chacun de nos secteurs d'activité; l'évolution des habitudes en matière de visionnement et l'expansion Rapport de gestion BCE Inc. Rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2021 | 1 Rapport de gestion des fournisseurs de services de télévision (télé) par contournement et les autres fournisseurs de services, ainsi que la fragmentation du marché de la publicité et les changements qui s'y produisent; l'augmentation des coûts du contenu et les obstacles à notre capacité à acquérir ou à concevoir du contenu de premier plan; la prolifération du piratage de contenu; la hausse du taux de pénétration des téléphones intelligents au Canada et la baisse ou le ralentissement de l'immigration; les initiatives, les procédures et les décisions réglementaires ainsi que les consultations gouvernementales et les positions gouvernementales qui nous touchent et qui touchent nos activités; l'incapacité à protéger nos actifs corporels et incorporels contre des événements comme des atteintes à la sécurité de l'information, l'accès ou l'entrée non autorisés, des incendies et des catastrophes naturelles; l'incapacité transformer nos activités en vue de créer les conditions propices à une expérience véritablement centrée sur le client, tout en aplanissant notre structure de coûts; l'incapacité à continuer d'investir dans des fonctions de prochaine génération de manière rigoureuse et stratégique; l'incapacité à créer une expérience client positive; la complexité de nos activités; l'incapacité à maintenir des réseaux opérationnels étant donné l'augmentation importante de la demande relativement à la capacité des réseaux; le risque que nous puissions devoir engager des dépenses d'investissement importantes, afin de fournir une capacité supplémentaire et de réduire la congestion sur nos réseaux; l'incapacité à mettre en œuvre ou à maintenir des systèmes de technologies de l'information (TI) très performants; l'incapacité à générer les avantages escomptés de nos restructurations d'entreprises, des remplacements et des mises à niveau de systèmes, des refontes de processus, des réductions de personnel et de l'intégration des entreprises acquises; les événements liés

la fonctionnalité de nos réseaux, de nos systèmes de TI, de notre équipement et de nos autres installations, ainsi que notre capacité à les protéger, à les tester, à les maintenir, à les remplacer et à les mettre à niveau; les risques liés au matériel en orbite et les autres risques opérationnels auxquels sont exposés les satellites utilisés pour fournir notre service de télé par satellite; l'incapacité à attirer des employés possédant les compétences appropriées,

les fidéliser et à stimuler leur performance dans un environnement sûr; les interruptions de travail et les pénuries de main-d'œuvre; notre dépendance aux tiers fournisseurs, aux impartiteurs et aux consultants qui nous fournissent de façon ininterrompue les produits et services dont nous avons besoin pour exercer nos activités; la défaillance de nos processus de sélection, de gouvernance et de surveillance des fournisseurs; le risque lié à la sécurité et à la fuite de données si les protocoles de contrôle de la sécurité qui concernent nos fournisseurs sont contournés; la qualité de nos produits et de nos services et la mesure dans laquelle ils peuvent comporter des défauts de fabrication ou ne pas être conformes aux normes et aux règlements gouvernementaux applicables; l'incapacité à accéder à des sources de capital adéquates et à générer des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation suffisants pour répondre à nos besoins de liquidités, financer les dépenses d'investissement et soutenir la croissance planifiée; l'impossibilité de garantir que des dividendes seront déclarés par le conseil d'administration de BCE ou que le dividende sur actions ordinaires sera majoré; l'incapacité à gérer les différents risques de crédit, de liquidité et de marché; la volatilité liée à l'obligation au titre des régimes de retraite et les cotisations accrues aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi; des impôts nouvellement exigés ou plus élevés découlant de l'adoption de nouvelles lois fiscales ou de modifications apportées aux lois fiscales existantes ou à leur interprétation, et l'incapacité à prévoir l'issue des audits gouvernementaux; l'incapacité à réduire les coûts, ainsi que toute augmentation imprévue de coûts; l'incapacité à faire évoluer nos pratiques afin d'effectuer un suivi et un contrôle efficaces des activités frauduleuses; un règlement défavorable des litiges, en particulier des actions collectives; de nouvelles modifications ou des modifications défavorables aux lois applicables et l'incapacité d'agir en amont pour ce qui est du respect de nos obligations juridiques et réglementaires; l'incapacité à comprendre les préoccupations concernant les changements climatiques ou les attentes en constante évolution des parties prenantes et du gouvernement pour ce qui est des questions environnementales, et à y répondre adéquatement; et les préoccupations en matière de santé relatives aux émissions de radiofréquences par des appareils et des équipements de communication sans fil. Nous prévenons le lecteur que la liste de facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la société. Se reporter à la rubrique 9, Risques d'entreprise, du rapport de gestion annuel 2020 de BCE pour une description plus détaillée des risques susmentionnés ainsi que d'autres risques; cette rubrique, ainsi que les autres rubriques du rapport de gestion annuel 2020 de BCE mentionnées dans cette rubrique, sont intégrées par renvoi dans la présente mise en garde. De plus, se reporter également à la rubrique 6, Cadre réglementaire, du présent rapport de gestion pour une mise à jour des initiatives et des procédures réglementaires décrites dans le rapport de gestion annuel 2020 de BCE, laquelle rubrique 6 est intégrée par renvoi dans la présente mise en garde. Tous ces risques pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent rapport de gestion. Sauf en ce qui concerne les mises à jour présentées à la rubrique 6, Cadre réglementaire, du présent rapport de gestion, les risques décrits dans le rapport de gestion annuel 2020 de BCE demeurent essentiellement inchangés. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que les facteurs de risque décrits précédemment ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes que, pour l'instant, nous ignorons ou jugeons négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable significative sur nos activités, notre situation financière, notre situation de trésorerie, nos résultats financiers ou notre réputation. Nous envisageons à l'occasion des opérations potentielles comme des acquisitions, des cessions, des fusions, des regroupements d'entreprises, des investissements, des monétisations, des coentreprises ou d'autres transactions, qui pourraient être importantes. Sauf indication contraire de notre part, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet potentiel de telles opérations ni d'éléments exceptionnels qui pourraient être annoncés ou survenir après le 28 avril 2021. L'incidence financière de ces transactions et de ces éléments exceptionnels peut s'avérer complexe et dépend de faits particuliers à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc décrire de manière significative l'incidence prévue ni la présenter de la même façon que les risques connus touchant nos activités. 2| BCE Inc. Rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2021 1 Vue d'ensemble La pandémie de COVID-19 a continué de nuire à notre performance financière et opérationnelle au premier trimestre de 2021 du fait des mesures d'urgence instaurées initialement dans la deuxième moitié de mars 2020. Cela fait maintenant plus d'un an que la pandémie freine notre performance et que nous nous adaptons afin d'exercer nos activités dans ce contexte. Nos secteurs Services sans fil de Bell et Bell Média ont continué de souffrir au cours du trimestre en raison de la réduction de l'activité commerciale par rapport au T1 2020 attribuable aux mesures imposées par les gouvernements pour lutter contre la pandémie. Certaines mesures d'urgence ont été assouplies graduellement au cours du trimestre, ce qui a permis à de nombreuses entreprises de reprendre dans une certaine mesure ou d'accroître leurs activités commerciales. Cependant, à la fin mars 2021, l'augmentation du nombre de cas et la montée de nouveaux variants de la COVID-19 ont provoqué un nouveau resserrement des restrictions et le rétablissement des mesures d'urgence dans certaines régions. La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences sur nos activités et nos résultats financiers du premier trimestre de 2021 comparativement au premier trimestre de 2020, dont les principales sont les suivantes : baisse des produits tirés de la publicité dans le secteur Bell Média, surtout ceux tirés de l'affichage extérieur, attribuable aux restrictions visant les services non essentiels (y compris les restaurants, les arénas et les bars) et à la baisse d'achalandage dans les aéroports et dans les transports collectifs ainsi qu'à la diminution des produits tirés de la publicité à la radio découlant de la réduction des cotes d'écoute imputable aux changements des habitudes d'écoute résultant des mesures de télétravail à domicile;

diminution des produits tirés des services dans le secteur Services sans fil de Bell principalement attribuable à la baisse des produits tirés des services d'itinérance sortante en raison de la réduction des voyages d'abonnés. En raison des incertitudes entourant la gravité et la durée de la pandémie de COVID-19, et notamment de l'actuelle résurgence et des éventuelles résurgences futures, ainsi que les diverses issues possibles, il est difficile pour le moment d'estimer l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur notre entreprise ou sur nos futurs résultats financiers, ainsi que sur les hypothèses connexes. Notre entreprise et nos résultats financiers pourraient continuer de subir une incidence négative considérable durant les périodes à venir. L'ampleur des répercussions continues de la pandémie de COVID-19 sur notre société dépendra de l'évolution de la situation, laquelle est difficile à prévoir, notamment en ce qui a trait à la prévalence de variants de la COVID-19 qui sont plus contagieux et susceptibles de poser des risques plus sérieux pour la santé, à la distribution en temps opportun de vaccins et de traitements efficaces et au développement éventuel et à la distribution de nouveaux vaccins ou traitements, de même qu'à d'éventuelles nouvelles informations qui pourraient être mises en lumière concernant la gravité, la durée et les résurgences de la pandémie de COVID-19 ainsi que les actions requises pour juguler le coronavirus ou remédier à ses effets, entre autres choses. Tous les risques dont il est question dans ce rapport de gestion, notamment, en particulier, à la rubrique Mise en garde concernant les déclarations prospectives au début du présent rapport de gestion, ainsi que les autres risques qui découlent de la pandémie de COVID-19, pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, notre situation financière, notre situation de trésorerie, nos résultats financiers ou notre réputation. Rapport de gestion 1 Vue d'ensemble BCE Inc. Rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2021 | 3 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer BCE Inc. published this content on 29 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2021 11:19:09 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BCE INC. 13:22 BCE : Présentation sur les résultats du T1 2021 PU 13:20 BCE : Rapport aux actionnaires T1 2021 PU 13:20 BCE : Supplément d'information T1 2021 (PDF) PU 27/04 BCE INC. : RBC Capital Markets maintient sa recommandation neutre ZM 23/03 BCE : Avis d'accès aux documents reliés aux procurations (PDF 118 Ko - 11 mars .. PU 23/03 BCE : Avis d'assemblée annuelle des actionnaires 2021 et circulaire de procurat.. PU 23/03 BCE : Formulaire de procuration 2021 (PDF 162 Ko - 11 mars 2021) PU 19/03 BCE : RDS et TSN lancent une expérience immersive 5G qui permet aux amateurs de.. PU 12/03 BCE INC. : Détachement de dividende FA 06/02 BCE INC. : RBC Capital Markets est neutre sur le titre ZM Recommandations des analystes sur BCE INC. 27/04 BCE INC. : RBC Capital Markets maintient sa recommandation neutre ZM 06/02 BCE INC. : RBC Capital Markets est neutre sur le titre ZM 2015 Les marchés européens effacent leurs pertes, finissent en hausse RE

Données financières CAD USD EUR CA 2021 23 650 M 19 212 M 15 857 M Résultat net 2021 2 780 M 2 258 M 1 864 M Dette nette 2021 29 102 M 23 641 M 19 513 M PER 2021 18,6x Rendement 2021 6,06% Capitalisation 52 184 M 42 206 M 34 989 M VE / CA 2021 3,44x VE / CA 2022 3,34x Nbr Employés 50 704 Flottant 84,9% Graphique BCE INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BCE INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 60,15 CAD Dernier Cours de Cloture 57,69 CAD Ecart / Objectif Haut 19,6% Ecart / Objectif Moyen 4,26% Ecart / Objectif Bas -9,86% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Mirko Bibic President, Chief Executive Officer & Director Wade Oosterman Vice Chairman & Group President Glen LeBlanc Chief Financial Officer & Executive Vice President Gordon Melbourne Nixon Chairman Stephen Howe Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BCE INC. 6.01% 42 206 VERIZON COMMUNICATIONS -4.14% 233 624 CHINA MOBILE LIMITED 17.19% 136 619 CHARTER COMMUNICATIONS, INC. -1.33% 127 573 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION 6.96% 94 198 DEUTSCHE TELEKOM AG 6.85% 91 701