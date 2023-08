Les résultats de Bell au T2 démontrent qu'une exécution solide et constante jumelée à des services attrayants, recherchés et appréciés par nos clients, sont une approche gagnante », a affirmé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, veuillez consulter la section Mise en garde concernant les déclarations prospectives plus loin dans ce communiqué de presse. L'information contenue dans le présent communiqué est non auditée.

Accélérer la réalisation de la stratégie infonuagique pour les entreprises canadiennes Bell a conclu l'acquisition de FX Innovation, une société de consultation et de services de TI située à Montréal qui fournit à la clientèle d'affaires des services professionnels et gérés axés sur l'infonuagique et des solutions d'automatisation des flux de travaux. Cette acquisition permet aux entreprises canadiennes d'avoir accès à des solutions technologiques avant- gardistes et à Bell de se positionner en tant que chef de file des services technologiques.

Bell est devenu le fournisseur de services Internet le plus primé au Canada5 lorsque ses services Internet pure fibre et sa technologie Wi-Fi ont été nommés les plus rapides au pays dans le cadre des Speedtest Awards d'Ookla pour les premier et deuxième trimestres de 20236. De plus, Bell MTS est le premier choix des employés parmi les fournisseurs de services Internet

Les produits liés au contenu numérique comprennent les produits tirés de la publicité sur les plateformes numériques, dont les sites Web, les applications mobiles, les applications sur les téléviseurs connectés et les actifs et plateformes numériques d'affichage extérieur, ainsi que de la publicité sur les plateformes d'achat numériques de Bell, de même que les produits tirés des frais d'abonnement des services directement aux consommateurs et des services de vidéo sur demande.

Le BAIIA ajusté est un total des mesures sectorielles, le bénéfice net ajusté et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures financières non conformes aux PCGR et le BPA ajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du présent communiqué pour un complément d'information sur ces mesures.

Au cours des dernières années, nous sommes restés très concentrés à construire les meilleurs réseaux, investir dans l'expansion de notre réseau de fibre optique et fournir des vitesses de connexion Internet et mobile toujours plus rapides. Le service Internet pure fibre de Bell a été classé le plus rapide au Canada par Ookla dans son rapport Speedtest pour les deux premiers trimestres de 2023, tout comme notre service

Offrir le contenu le plus captivant

TSN, RDS, CTV et Noovo ont diffusé le Grand Prix de Formule 1 du Canada, qui a attiré en moyenne 1,34 million de téléspectateurs au Canada, ce qui en fait la course de Formule 1 la plus regardée de l'histoire au Canada. La dernière ronde de l'Omnium canadien RBC n'a jamais rassemblé autant de téléspectateurs sur les ondes de TSN que celle de cette année. Environ 2,35 millions de Canadiens et de Canadiennes l'ont regardé, soit une hausse de 41 % par rapport à la finale de 2022. Bell Média a annoncé sa programmation de contenu original 2023- 2024 dans le cadre de son événement Upfront 23 and Futur 23. Les émissions originales en anglais et en français totalisent 96 titres et 1 037 heures de contenu. CTVa été la chaîne la plus regardée au Canada pour la 22e année consécutive. Billionaire Murders(en anglais seulement) est la série canadienne qui a été la plus visionnée dans la première semaine après son lancement sur Crave et Survivor Québeca été l'émission la plus populaire sur Noovo ce printemps. La finale de Survivor Québec a été l'émission la plus regardée à la télévision francophone du Québec la semaine de sa diffusion et l'épisode qui compte le plus de vues sur Noovo depuis la naissance de la chaîne en 2020. Crave, service de diffusion en continu directement aux consommateurs, a élargi son offre d'abonnements en lançant une formule soutenue par la publicité. Bell Média a aussi présenté de nouvelles solutions publicitairesaccessibles directement sur la Plateforme Marketing Bell, qui comprennent le service Télévision adressable, de nouvelles mises à niveau à son outil de gestion stratégique des audiences (SAM), un inventaire élargi sur Bell DSP (plateforme côté demande), dont la technologie Audio adressable, et de nouvelles capacités d'attribution.

L'initiative Mieux pour tous de Bell : bâtir un monde meilleur, de meilleures collectivités et un meilleur milieu de travail

Bell a conclu ses premiers produits dérivés liés àla durabilité, conçus pour aligner les coûts de financement sur la performance par rapport aux cibles liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Poursuivant son soutien envers la santé mentale des jeunes, Bell Cause pour la cause a renforcé son partenariat de longue date avec La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfantsavec un don de 500 000 $ pour améliorer l'offre thérapeutique du programme des troubles alimentaires. Les membres de l'équipe Bell ont aussi amassé près de 300 000 $ lors de la marche annuelle Faites un pas vers les jeunesau profit de Jeunesse, J'écoute et de son initiative Libère tes émotions, qui veut étendre l'accès

aux services numériques en santé mentale au Canada. L'engagement de Bell à respecter les normes ESG par des investissements ainsi que des initiatives de diversité et d'équité lui a permis encore une fois de se hisser très haut dans la liste Corporate Knights Best 50 Corporate Citizens(en anglais seulement)8.

______________________

Fournisseur le plus primé selon l'analyse concurrentielle de Bell. Bell a entre autres reçu les reconnaissances suivantes : Speedtest Awards d'Ookla pour les T1 et T2 de 2023, meilleur FSI parmi les principaux fournisseurs pour les jeux en 2023 selon l'indice de qualité de PCMag (vitesse, temps d'attente et instabilité) comparant les principaux FSI canadiens du 1 er décembre 2021 au 5 décembre 2022 et fournisseur de services Internet le plus digne de confiance en 2023 selon BrandSpark. BrandSpark est une société de recherche et de services-conseils. Les gagnants ont été sélectionnés en fonction des résultats d'un sondage national réalisé auprès de 15 878 acheteurs canadiens qui ont répondu spontanément et sans aide lorsqu'on leur a demandé quelles marques leur inspiraient le plus confiance et pourquoi, dans les catégories de services qu'ils avaient récemment achetés. Selon l'analyse, par Ookla, une société spécialisée dans les tests et les diagnostics de réseau, de données obtenues avec Speedtest Intelligence pour les T1 et T2 de 2023. Ookla a comparé 13 671 040 tests lancés par des utilisateurs sur diverses applications Speedtest connectées à un réseau fixe, y compris des tests réalisés sur des téléphones mobiles connectés à un réseau Wi-Fi. Étude menée par PCMag du 3 au 24 avril 2023 auprès des membres de la communauté de PCMag.com, à qui on a demandé d'évaluer les produits et services qu'ils utilisent. PCMag fournit des évaluations indépendantes qui s'appuient sur des données obtenues en laboratoire et portent sur les produits et services reposant la technologie la plus récente. Pour en savoir plus sur la méthodologie, consulter le site : https://www.pcmag.com/news/readers-choice-methodology (en anglais seulement). Selon Corporate Knights Inc. Le classement annuel a été publié le 28 juin 2023. Il est établi selon un ensemble de 25 critères ESG et compare les entreprises canadiennes dont les produits bruts s'élèvent à au moins 1 milliard de dollars. Pour des renseignements supplémentaires, consulter le site : https://www.corporateknights.com/rankings/best-50-rankings/2023-best-50-rankings/these-are-canadas-top-corporate-citizens-of-2023/ (en anglais seulement).

3/21