LE FIL : La nouvelle émission d'information de Noovo débute le 29 mars

Bell Média poursuit ses investissements et son engagement d'être un leader dans le développement d'une offre bonifiée en programmation de nouvelles et de divertissement sur l'ensemble de ses plateformes

Montréal, 3 février 2021 - Noovo annonce aujourd'hui que l'émission d'information LE FIL entrera en ondes dès le 29 mars. Noovo Info, le nouveau service d'information de Noovo, peut compter sur une équipe solide de journalistes qui couvriront les sujets d'actualité et d'intérêt qui touchent les Québécois à travers la province. Au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème télévisuel, les rendez-vous locaux et nationaux de l'émission LE FIL deviendront assurément des incontournables en information pour le public québécois.

« Avec LE FIL, nous présenterons un style de bulletins d'information propre à Noovo et son ADN : rassembleurs, authentiques et actuels. Ce sera une nouvelle voix qui apportera au Québec une plus grande diversité éditoriale et qui interpellera le public. Jusqu'à présent, nous avons procédé à près d'une soixantaine d'embauches pour mettre en place notre nouveau service d'information dans les derniers mois. En plus des collaborateurs, producteurs au contenu, recherchistes, gestionnaires et techniciens qui assureront la production quotidienne des émissions, nous sommes très fiers des journalistes que nous avons recrutés pour lancer Noovo Info et l'émission LE FIL », a déclaré Jean-Philippe Pineault, directeur général de l'information chez Bell Média.

« De divers horizons, ils forment une équipe dynamique, chevronnée et polyvalente. En compagnie de nos animateurs Noémi Mercier, Lisa-Marie Blais, Michel Bherer et Meeker Guerrier, ils donneront un ton et une saveur uniques à nos émissions d'information pour chacune de nos stations », a ajouté M. Pineault.

LE FIL

L'émission d'information LE FIL sera présentée tous les jours de la semaine dans différentes cases horaires sur Noovo :

Du lundi au vendredi, 17 h (60 minutes)

Portion nationale (30 minutes), animée par Noémi Mercier

Éditions de Québec, Mauricie, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, dès 17 h 30, animées par Lisa-Marie Blais

Édition de Montréal, dès 17 h 30, animée par Noémi Mercier

Du lundi au vendredi, 22 h (30 minutes)

Portion nationale, animée par Michel Bherer

Éditions de Québec, Mauricie, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, dès 22 h 10, animées par Lisa-Marie Blais

Édition de Montréal, dès 22 h 10, animée par Michel Bherer

Samedi et dimanche, 9 h (60 minutes)

Édition nationale, animée par Meeker Guerrier

En plus des bureaux de Trois-Rivières, Sherbrooke et Saguenay, la salle de nouvelles de Montréal sera située au 1755, boul. René-Lévesque Est et celle de Québec au 900, rue d'Youville.

D'autres annonces concernant Noovo Info, le service de l'information de Noovo, suivront prochainement.

À propos de Noovo

Noovo est la marque média généraliste qui fait les choses différemment! Télé-réalité, humour, fiction d'ici et d'ailleurs, émissions de variétés: sa riche programmation rassembleuse et divertissante fait décrocher du quotidien. Noovo sait éclater les modèles conventionnels de la télé en offrant du contenu sur toutes les plateformes, pour tous les publics, partout, en tout temps. Une division de Bell Média, le réseau Noovo comprend des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus de stations affiliées à Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or. Son service de vidéo sur demande soutenu par la publicité Noovo.ca donne accès à toute la programmation originale de la marque en plus de contenus exclusifs. Pour découvrir l'univers Noovo, visitez noovo.ca.

À propos de Bell Média au Québec

Chef de file en matière de création de contenus, Bell Média possède des actifs de premier plan au Québec dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur, et plus encore. Bell Média exploite plusieurs chaînes de télévision de langue française, dont la chaîne généraliste et destination numérique Noovo, en plus de huit chaînes spécialisées et payantes, soit Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, SUPER ÉCRAN, Cinépop et RDS, la première chaîne sportive du Québec. Bell Média exploite également CTV Montréal, la première chaîne d'information anglophone du Québec, et Crave, le service de diffusion en continu bilingue offrant plus de 7 200 heures de contenu exclusif en français. L'entreprise développe et exploite des applications mobiles, des sites web et des plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information, de sports et de divertissement, dont RDS Direct et Noovo.ca. Bell Média est le plus important radiodiffuseur du Québec, avec 25 stations dans 13 collectivités qui font toutes parties de la marque iHeartRadio Canada et du service de diffusion en continu. Bell Média est propriétaire d'Astral, un réseau d'affichage extérieur établi à Montréal comptant 50 000 faces publicitaires dans cinq provinces, et détient une participation minoritaire dans Grandé Studios, situé à Montréal. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.