Northwestel sera entièrement détenue par Sixty North Unity, un consortium de communautés autochtones du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Northwestel deviendra la plus grande entreprise de télécommunications au monde appartenant à des peuples autochtones.

Grâce à cette transaction stratégique, les communautés autochtones du Nord canadien bénéficient de nouvelles occasions d'investir et de prendre part à des projets d'infrastructures et de communications.

WHITEHORSE et MONTRÉAL, 11 juin 2024 - Sixty North Unity, un consortium de communautés autochtones du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les entreprises Northwestel et Bell Canada ont annoncé aujourd'hui un partenariat historique qui contribuera à l'autodétermination des peuples autochtones, lesquels deviendront ainsi propriétaires d'infrastructures essentielles de télécommunications dans le Nord canadien.

Sixty North Unity compte acquérir Northwestel, le principal fournisseur de services de télécommunications du Nord canadien. Une fois la transaction finalisée, Northwestel sera la plus grande entreprise de télécommunications entièrement détenue par des Autochtones au monde.

Fort des investissements historiques de Bell dans le Nord canadien, ce partenariat permet à Sixty North Unity de continuer à combler le fossé numérique et de s'attaquer aux disparités régionales quant à l'accès à des services de télécommunications de qualité. Axée sur le développement durable et la collaboration, l'acquisition permettra aux communautés autochtones d'accroître et de stabiliser leur accès à du capital à long terme. Ces fonds pourront être réinvestis dans des éléments fondamentaux de leur infrastructure communautaire, comme le logement, les services sociaux, la santé et les programmes d'éducation destinés aux personnes qui vivent et travaillent dans le Nord canadien.

Sixty North Unity compte réaliser d'importants investissements pour stimuler la croissance numérique et améliorer la connectivité des communautés et des entreprises du Nord canadien. Le consortium prévoit notamment de :

Doubler les vitesses Internet à un gigabit par seconde (Gbit/s) pour les clients connectés à la fibre optique;

Accroître la disponibilité d'Internet haute vitesse pour atteindre l'objectif de service universel du CRTC de 50/10 Mbit/s à plus de 97 % des foyers du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;

Offrir la technologie de satellite en orbite basse pour fournir des vitesses de 50/10 Mbit/s à huit collectivités des Territoires du Nord-Ouest et 25 collectivités du Nunavut qui dépendent des satellites;

Investir quatre millions de dollars pour réaliser le projet de fibre optique du Grand lac des Esclaves. Ce projet fournira une résilience essentielle à Yellowknife et à la région de South Slave dans les Territoires du Nord-Ouest, qui seront ainsi mieux protégées contre les impacts des feux de forêt et des autres catastrophes naturelles.

Sixty North Unity compte conserver l'équipe de direction chevronnée de Northwestel, sous le leadership de son président Curtis Shaw, ainsi que les membres de son équipe dévouée. Le consortium prévoit d'augmenter la représentation autochtone au sein des effectifs, notamment en élargissant son offre de programmes de formation et de mentorat. Le siège social de Northwestel demeurera à Whitehorse, tandis que le centre opérationnel et le bureau régional resteront respectivement à Yellowknife et à Iqaluit.

Avec cette transaction, Bell renforce son engagement envers le Nord canadien en donnant aux communautés locales le plein contrôle sur leurs investissements, tout en demeurant le plus important fournisseur de services sans fil de la région. Bell entretiendra un partenariat solide et stratégique avec Northwestel une fois la transaction conclue, agissant à la fois comme source de soutien opérationnel et comme client principal.

Le prix d'achat de cette transaction s'élève à un milliard de dollars canadiens en espèces et pourrait faire l'objet de rectifications. Dans le cadre de la transaction, Valeurs Mobilières TD agit à titre de conseiller financier de Sixty North Unity, et RBC Marchés des Capitaux agit à titre de conseiller financier de Bell. La conclusion de la transaction est soumise à certaines conditions, notamment la réalisation d'un audit préalable de confirmation, l'obtention du financement et l'approbation des autorités réglementaires. Bell a l'intention d'utiliser le produit de la transaction pour réduire sa dette.

Citations

« En tant qu'Autochtones, nous sommes depuis longtemps convaincus que nous sommes les mieux placés pour prendre les décisions qui concernent les services dans nos communautés. L'acquisition de Northwestel nous donnera l'autonomie nécessaire pour faire ces investissements et ces choix afin de répondre à nos besoins en matière de télécommunications à l'avenir. »

- Tiffany Eckert-Maret, Sixty North Unity (Yukon)

« Les partenariats entre l'industrie et les communautés autochtones évoluent et se multiplient. Grâce à la collaboration entre nos trois territoires, nous posséderons et exploiterons une entreprise de premier plan dans le secteur des télécommunications du Nord canadien. Il s'agit de la suite logique pour le développement et la croissance de nos entreprises respectives. Bell nous a apporté le soutien nécessaire pour saisir cette occasion importante. »

- Darrell Beaulieu, Sixty North Unity (Territoires du Nord-Ouest)

« Cette acquisition nous permet de prendre les devants et de continuer à combler le manque critique de services de télécommunications dans nos communautés. Les investissements accrus dans les infrastructures de fibre optique et la technologie de satellite en orbite basse permettent de transformer le Nord canadien et de nous placer sur un pied d'égalité avec le reste du Canada. »

- David Omilgoitok, Sixty North Unity (Nunavut)

« L'équipe de Northwestel est honorée et reconnaissante de pouvoir servir la population nordique de façon plus marquée. Cette étape est monumentale pour la réconciliation économique et elle aura des retombées directes sur les communautés autochtones du Nord canadien. J'ai hâte de voir les améliorations que ce nouveau partenariat permettra de réaliser pour les gens dans la région. Nous sommes reconnaissants du leadership et du soutien de Bell Canada au cours des 36 dernières années, et nous sommes ravis d'entamer ce nouveau chapitre avec Sixty North Unity. »

- Curtis Shaw, président, Northwestel

« Cette transaction historique incarne l'engagement de Bell envers la réconciliation, et nous permet de faire du Canada un endroit plus inclusif. Je félicite Sixty North Unity et Northwestel pour cet accord visionnaire qui fera progresser la réconciliation économique. Les peuples autochtones deviendront ainsi propriétaires d'infrastructures de télécommunications essentielles à leurs communautés. Ce fut un honneur pour Bell d'investir afin de connecter la population du Nord canadien au cours des 36 dernières années. Nous nous réjouissons de ce partenariat prolifique et durable avec Northwestel. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE Inc. et Bell Canada

À propos de Sixty North Unity

Sixty North Unity est un consortium d'organisations autochtones du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Sa mission est d'améliorer les services de télécommunications offerts aux communautés situées dans le Nord canadien. Sixty North Unity fera l'acquisition de Northwestel par l'intermédiaire d'une nouvelle entité juridique formée pour défendre les intérêts des Autochtones du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Cette acquisition sera bénéfique pour les communautés de la région et les générations à venir. Elle leur offrira de nouvelles occasions d'investir et de prendre part à des projets d'infrastructures et de communications, tout en créant des emplois à court et à long terme.

À propos de Northwestel

Northwestel est le principal fournisseur de services de télécommunications du Nord canadien. Elle dessert 97 collectivités du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. En 2020, Northwestel a lancé le projet Every Community, d'une durée de trois ans, visant à améliorer considérablement l'offre de services large bande aux entreprises, aux gouvernements et aux résidents situés dans le Nord canadien à l'aide des plus récentes technologies de la fibre jusqu'au domicile et des satellites en orbite basse. Northwestel, une filiale de Bell, fournit des services dans les territoires traditionnels des peuples autochtones du Grand Nord. Pour en savoir plus, consultez le nwtel.ca.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, médias, de télévision et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations relatives à l'acquisition proposée de Northwestel, une filiale de Bell, par le consortium des Premières Nations, à l'échéancier prévu et à la réalisation de cette acquisition, à certains avantages stratégiques qui devraient résulter de la transaction proposée, à l'utilisation prévue par Bell du produit de la transaction proposée, à la poursuite attendue du partenariat entre Bell et Northwestel après la clôture de la transaction, à certains des plans et certaines des stratégies de Bell, et à d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué décrivent les attentes de Bell à la date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, Bell ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Le délai d'exécution et la réalisation de la transaction proposée sont assujettis aux conditions habituelles de clôture, aux droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la réalisation d'un examen de confirmation diligent, l'obtention d'un financement et les approbations des organismes de réglementation. Par conséquent, rien ne peut garantir que la transaction proposée aura lieu ni qu'elle aura lieu selon les conditions ou le calendrier envisagés dans le présent communiqué de presse. La transaction proposée pourrait être modifiée, restructurée ou annulée. De plus, rien ne garantit que les avantages stratégiques que l'on s'attend à obtenir à la suite de la transaction proposée seront réalisés.