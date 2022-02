Télésat vise à combler l'écart entre les sexes grâce au programme national de bourses d'études pour les femmes en STIM

Télésat attribue huit bourses d'études pour des femmes en STIM et lance aujourd'hui le programme élargi de 2022

OTTAWA, 03 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT), l'un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme national élargi de bourses d'études Femmes en STIM 2022, ainsi que les gagnants du programme inaugural de l'entreprise en 2021.



Le programme de bourses vise à combler l'écart entre les sexes dans les secteurs de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et aide à inspirer, préparer et permettre à davantage de femmes de rejoindre ces domaines importants et à croissance rapide.

Désormais ouvert aux candidatures, le programme de bourses d'études Femmes en STIM 2022 de Télésat vise à continuer à inspirer la prochaine génération d'innovatrices et de dirigeantes. Il offrira à huit étudiantes à temps plein une bourse de 5 000 $ chacune. Le nouveau programme 2022 acceptera les candidates de toutes les années d'un programme de premier cycle.

Les demandes de bourses sont acceptées jusqu'à 13h HE le 15 mars 2022. Télésat souhaite que ce programme reflète la grande diversité du Canada et nous encourageons fortement les étudiantes autochtones et de minorités visibles à postuler. Scholarship Partners Canada (SPC), une division d'Universités Canada, administre le programme de bourses au nom de Télésat. Pour plus d'informations sur le programme de bourses, l'éligibilité et la candidature, visitez https://www.telesat.com/bourses-detudes.

« Nous bénéficions tous lorsque les femmes choisissent des carrières dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques », a déclaré Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse du Canada. « Mes collègues du cabinet et moi-même sommes déterminés à uniformiser les règles du jeu et à tenir la promesse d'améliorer l'accès à la formation et à l'éducation dans ces domaines recherchés. Je tiens à féliciter les impressionnantes gagnantes de 2021 et à applaudir le leadership de Télésat pour montrer à la prochaine génération de femmes et de filles qu'une carrière dans les STIM est plus que possible. »

Dans le cadre du programme inaugural 2021 de Télésat, huit femmes inspirantes de tous les coins du Canada qui en étaient à leur troisième ou quatrième année d'un programme de baccalauréat dans un domaine STIM ont chacune reçu des bourses de 5 000 $.

« Je suis reconnaissante de cette opportunité offerte par Télésat, et je suis fière d'être une femme scientifique et ingénieure », a déclaré Lauren Healy, étudiante de troisième année en biochimie et génie chimique et lauréate d'une bourse 2021. « Plus important encore, je suis ravie d'encourager d'autres femmes très compétentes à poursuivre des études en sciences et en génie. »

Pour consulter les biographies des gagnantes des bourses Femmes en STIM 2021, visitez https://www.telesat.com/bourses-detudes.

« Attirer plus de femmes vers les STIM, où elles ne représentent qu'environ un quart des personnes employées dans ces domaines, est une initiative clé pour Télésat, et devrait l'être pour d'autres organisations au Canada et au-delà », a déclaré Michèle Beck, vice-présidente principale des ventes canadiennes et diplômée de l'Université d'Ottawa avec un baccalauréat en génie électrique. « Tirer parti de la riche diversité du Canada et encourager et soutenir ceux et celles qui sont sous-représentés dans les programmes STIM sera essentiel pour le succès à long terme de notre entreprise – et de notre pays. »

À propos de Télésat

Fort de son héritage d’excellence en ingénierie, de fiabilité et de service à la clientèle de premier plan, la société Télésat (« Télésat ») (NASDAQ et TSX : TSAT) est l'un des opérateurs de satellites mondiaux les plus importants et les plus prospères. Télésat collabore avec ses clients pour fournir des solutions de connectivité essentielles qui répondent aux défis de communications les plus complexes au monde. Les solutions de Télésat offrent des avantages décisifs qui contribuent à l’amélioration des activités de ses clients et qui favorisent leur croissance.

Pour répondre aux exigences de connectivité du futur, Télésat Lightspeed, le réseau de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Télésat, est en innovation permanente et sera le premier et le seul réseau LEO optimisé pour répondre aux exigences rigoureuses des clients télécoms, gouvernementaux, maritimes et aéronautiques. Exploité dans le cadre de ses droits mondiaux prioritaires de licence de spectre dans la bande Ka, Lightspeed, le réseau de Télésat en orbite terrestre basse, redéfinira la connectivité mondiale par satellite grâce à des liaisons à large bande omniprésentes, abordables et à des vitesses semblables à celles de la fibre optique. Pour des mises à jour sur Télésat, suivez-nous sur Twitter , LinkedIn , ou visitez www.telesat.com.

