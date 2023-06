BCEG Environmental Remediation Co Ltd est une société basée en Chine qui propose des services complets de restauration de l'environnement. La société se concentre sur la restauration des sols et des eaux souterraines, de l'environnement aquatique et des mines, ainsi que sur d'autres formes de restauration écologique, couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle de conseil, de conception, de gouvernance, d'exploitation et de gestion liée à la restauration environnementale. Les principales activités de la société sont divisées en trois secteurs d'activité : le secteur des solutions globales de restauration de l'environnement, le secteur des services de conseil technique et le secteur des ventes de produits pharmaceutiques de restauration. Les solutions globales de restauration environnementale de la société couvrent différentes étapes de la conception du plan technique du projet, de la mise en œuvre du projet et du suivi de la gestion des risques et du conseil en gestion continue, y compris la restauration des sols et des eaux souterraines, de l'environnement aquatique et de la restauration écologique des mines.

Secteur Services et équipements environnementaux