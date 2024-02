BCPL Railway Infrastructure Limited est une société basée en Inde. La société exécute des projets d'électrification ferroviaire, des projets OHE clés en main et d'autres projets pour les chemins de fer et les parties non gouvernementales. Ses segments comprennent l'électrification aérienne des chemins de fer, les exportations marchandes et les huiles comestibles. Elle est impliquée dans les activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) liées aux projets et systèmes d'électrification aérienne des chemins de fer et aux activités connexes de transmission et de distribution d'énergie. La société exporte des produits alimentaires, tels que du maïs, des oignons, des tourteaux et d'autres produits de base vers le Bangladesh et d'autres pays. Elle fournit une gamme de services, tels que les travaux de sous-station de traction, les travaux de sous-sectionnement, les travaux de poste de commutation, les travaux de poste d'alimentation, les travaux d'installation d'alimentation électrique et la modification des travaux d'OHE. Ses filiales comprennent BCL Bio Energy Private Limited, qui se consacre à l'extraction d'huile à partir de son de riz par le biais d'un processus d'extraction par solvant, et BRIL Social Foundation.

Secteur Construction et ingénierie