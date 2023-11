L'objectif de la société Olympus Game est de proposer le premier jeu "play to earn" véritablement "fun" et stimulant du marché qui permet aux joueurs récurrents de gagner des récompenses quotidiennes.

Le boom attendu du marché des jeux P2E (play to earn) : Les jeux NFT de type "play to earn" (alias P2E ou Play2Earn) permettent aux joueurs de posséder des actifs NFT dans un jeu vidéo et d'en augmenter la valeur par le biais d'activités typiques du jeu telles que des victoires dans les défis et combats, les compétitions e-sport, le déblocage d'améliorations dans la progression du jeu, l'achat d'objets, etc. En participant à l'économie du jeu, les joueurs créent de la valeur à la fois pour la communauté et pour les développeurs.

Le premier " round " de l'ICO s'est terminé le 30 mai 2022 et la société a vendu plus de 300 000 USD de token $Olymp. Malgré le contexte actuel de turbulence du marché boursier et cryptographique, le premier tour de l'ICO a été un véritable succès. Il a attiré des centaines d'investisseurs et des milliers de fans.

Olympus Game continue d'attirer et de convaincre de plus en plus d'investisseurs en partageant ouvertement ses plans et en s'y tenant.

Les fonds collecté ont permis notamment à la société de rapidement mettre en place les lancements suivants :

création 2 séries de NFT (personnage pour le jeu),

mise en place du site de gestion de ses NFT, lancé en octobre 2022,

mise à disposition d'une place de marché d'échange des NFT, lancé en novembre 2022.

Lancement de la version version alpha (hors blockchain) fin 2022

Lancement de la version Beta (sur blockchain testnet) en Juillet 2022

Dans le contexte difficile des projets crypto, OLYMPUS GAME a déjà démontré à sa communauté sa capacité à livrer l'un des jeux les plus jouables du marché. Le projet dispose de bases solides pour devenir le meilleur jeu Play2Earn.

La prochaine étape majeure du prochaine est le lancement du token et du jeu sur la blockchain réel qui devrait intervenir avant la fin d'année 2022.

Le Groupe est confiant sur l'avenir de cette activité et a entamé une nouvelle prise de participation pour devenir majoritaire. Le Groupe anticipe que cette activité pourrait devenir hautement bénéficiaire dès la reprise des marchés crypto.

Cette dépendance au marché est néanmoins moins importante que beaucoup de projet crypto : la société OLYMPUS GAME a créé un business model lié au marché sur jeu vidéo qui devrait lui permettre de développer son activité sereinement après le lancement du token.

Service financier Crypto associé à l'offre Fintech :

BD Multimédia a donc sollicité au premier semestre 2023 l'enregistrement en qualité de PSAN en vue de fournir les services de :

conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers ;

d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;

tels que définis respectivement aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier.

Lors de sa séance du 5 septembre 2023, le Collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF),