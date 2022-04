BD Multimédia : premier projet Play-to-Earn

Avec la prise de participation à hauteur de 37,5% dans la société Olympus Game, BD Multimedia devient l'actionnaire principal de cette filiale aux côtés des deux fondateurs.



Le groupe annonce son premier jeu de type 'Play to Earn' dont l'économie est centrée sur le nouveau token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.



Le jeu Olympus procédera à une vente de son propre jeton utilitaire, $OLYMP, un jeton standard BEP-20 construit sur le réseau Smart Chain de Binance.



La vente des jetons se déroulera en 3 phases :

Phase 1: vente privée sur whitelist, le 30 avril 2022. Objectif de vente : 500 000 $

Phase 2: deuxième vente, le 30 mai 2022. Objectif de vente : 1 000 000 $

Phase 3: vente finale, le 30 juin 2022. Objectif de vente : 1 000 000 $.



Chaque phase de vente permet une opportunité d'acheter des $OLYMP à des points d'entrée plus bas avant la cotation sur les échanges de crypto-monnaies qui interviendra en fin d'année 2022.



'C'est avec un grand enthousiasme que nous annonçons notre premier projet Play-to-Earn, avec un planning rapide de mise en place et un potentiel énorme de plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards de capitalisation pour le token de jeu Play to Earn', commente Jim Dorra, directeur général délégué de BD Multimedia.



'La communauté a très bien accueilli le projet : déjà plus de 1800 personnes se sont inscrites sur la liste d'attente attribuant 1000 spots de whitelist... L'intérêt pour le projet devrait s'accélérer, de manière exponentielle, à mesure que la date du lancement du premier round d'ICO le 30 avril, se rapproche !'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.