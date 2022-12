Bd Multimedia : Emission de bons de souscription au profit de partenaires et salariés

BD MULTIMEDIA annonce l'émission de 500 000 BSA, au profit de partenaires et salariés.



Cette émission de bons vient associer certains prestataires et/ ou investisseurs à la poursuite du développement de la société et motiver ses salariés les plus fidèles.

Cette attribution fait suite à l'autorisation conférée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2021, dans sa onzième résolution et à la décision du Conseil d'Administration du 08 décembre 2022 d'utiliser cette délégation.

Chaque bénéficiaire pourra souscrire à l'offre à compter de ce jour, jusqu'au 30 avril 2023 inclus. Les titulaires des BSA pourront les exercer et ainsi obtenir des actions de BD MULTIMEDIA à compter du 1er mai 2023 et jusqu'au 30 avril 2026. La parité d'exercice établit que 1 BSA donne le droit de souscrire 1 action nouvelle ordinaire à 3,03 euros.

Si la totalité des BSA est exercée, l'opération à terme conduira à une augmentation de capital maximale de 1 515 000 euros, prime d'émission incluse. Les BSA ne seront pas cotés sur Euronext Growth Paris.





Les BSA sont répartis ainsi :

attributions à 7 salariés représentant 43% des BSA

attributions à 10 partenaires, prestataires et/ou investisseurs représentant 57% des BSA



Daniel Dorra commente :

"Comme expliqué lors du vote à l'AGE permettant la création de ces bons, les BSA sont un outil fort pour fédérer nos collaborateurs mais aussi et surtout motiver des partenaires stratégiques.

Ces partenaires ont et auront un rôle actif dans plusieurs projets autour des NFTs dans la continuation de notre stratégie. C'est donc, à terme, un double bénéfice qui pourra être tiré de cette opération : de forte énergie et talents se joignent à nous dans un esprit d'association tout en payant un droit d'entrée qui permettra apport de fond non négligeable. Ces fonds permettront d'appuyer encore plus les projets en question".





A propos de BD Multimédia, une Fintech ancrée dans la révolution du numérique



BD Multimedia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s'appuyant sur une forte culture numérique et orienté vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l'utilisation des technologies de l'information : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées TONEO FIRST dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France.

La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement.

La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs.

La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe dont les détails seront communiqués ultérieurement.

La filiale Olympus Game développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu. BD Multimédia est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM)

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xZpvlJVsZmrFl3CfZcaamGhmbWxixpGcbpOcnJZoY5fJbJxjmWpjaJzJZnBonGxr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77775-bd-multimedia_communique_2022-12-23-_emission_de_bons_sa.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews