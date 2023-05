Bd Multimedia : Information sur le webinaire investisseurs Olympus Game du 17 Mai 2023

La société souhaite rappeler qu'elle organise une visio-conférence le mercredi 17 mai 2023 à 17h45, heure de Paris.

Lors de cette conférence, la société présentera sa filiale OLYMPUS GAME AD et la stratégie du jeu Olympus Game. La présentation débutera à 17h45, heure de Paris et inclura une session de questions/réponses.



LIEN D'ACCÈS DE LA CONFÉRENCE SUR INSCRIPTION

À partir du 17 Mai, pour participer et obtenir le lien de la conférence, il est nécessaire de le faire via ce lien :

www.bit.ly/Olympus-May-2023

(Le lien de pré-inscription du précédent communiqué est expiré)

La conférence débutera à 17h45, heure de Paris et inclura une session de questions/réponses, sur la base des questions déjà posées de la part des participants inscrits à date.

La conférence durera 1 heure sur la base du programme détaillé ci-dessous.



PROGRAMME DU WEBINAIRE

1 - Point sur la progression d'Olympus Game depuis sa création

2 - La stratégie d'Olympus Game à court, moyen et long terme

3 - Les opportunités pour Olympus Game dans les années à venir

4 - L'intérêt du public pour les cryptomonnaies

5 - Questions & Réponses



Cette visioconférence sera présentée par :

Matthieu Feuillé, CEO de Olympus Game,

Jim DORRA, Directeur Général délégué de BD Multimedia.



OLYMPUS GAME, UN JEU "PLAY TO EARN" BASÉ SUR LA BLOCKCHAIN

Pour rappel, Olympus Game est un jeu "play to earn" basé sur un gameplay de type "tower rush" en 3D. Le récit se déroule à l'époque de la mythologie grecque. Le jeu intègre les technologies de la blockchain et des NFT. Olympus Game sera disponible sur la blockchain BNB de Binance et sera jouable sur mobile et sur ordinateur.

Pour le joueur, le but est de détruire les colonnes et le temple de l'adversaire tout en protégeant son camp. Le joueur peut collecter et améliorer ses cartes NFT pour les revendre (place de marché interne) ou les mettre à disposition dans le système de "scholarship" (bourse de location de cartes NFT pour que d'autres joueurs puissent les utiliser).

L'objectif de la société Olympus Game est de proposer le premier jeu "play to earn" véritablement "fun" et stimulant du marché qui permet aux joueurs récurrents de gagner des récompenses quotidiennes.

La version Alpha du jeu a été lancée en novembre 2022 pour tous les détenteurs de token $OLYMP et/ou de NFT. La date du lancement de la version Beta ouverte au public sera annoncée prochainement.



PLUS D'INFORMATIONS SUR OLYMPUS GAME

Site Web du jeu : https://olympus.game

Whitepaper du projet : https://whitepaper.olympus.game

Url de la marketplace : https://app.olympus.game

Réseaux sociaux :

A propos de BD Multimedia, une Fintech ancrée dans la révolution du numérique



BD Multimedia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s'appuyant sur une forte culture numérique et orienté vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l'utilisation des technologies de l'information : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées TONEO FIRST dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France.

La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement.

La filiale METACOLLECTOR (en cours de constitution) est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs.

La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe. BD Multimédia est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM)

