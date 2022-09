Bd Multimedia : Les premiers NFT jouables Olympus Game en vente le 24 Septembre 2022

BD MULTIMEDIA annonce la vente des premiers NFT jouables de sa filiale Olympus Game.

Pour rappel, le premier "round" de l'ICO s'est terminé le 30 mai 2022 et la société a levé plus de 300 000 USD.

Olympus Game est un jeu "play to earn" basé sur un gameplay de type "tower rush" en 3D. Le récit se déroule à l'époque de la mythologie grecque. Le jeu intègre les technologies de la blockchain et des NFT. Olympus Game sera disponible sur la blockchain BNB de Binance et sera jouable sur mobile et sur ordinateur.

Pour le joueur, le but est de détruire les colonnes et le temple de l'adversaire tout en protégeant son camp. Le joueur peut collecter et améliorer ses cartes NFT pour les revendre (place de marché interne) ou les mettre à disposition dans le système de "scholarship" (bourse de location de cartes NFT pour que d'autres joueurs puissent les utiliser).

L'objectif de la société Olympus Game est de proposer le premier jeu "play to earn" véritablement "fun" et stimulant du marché qui permet aux joueurs récurrents de gagner des récompenses quotidiennes.





Vente limitée des Box NFT Olympus Game

Collection limitée à 2140 Box NFT

Les Box NFT sont disponibles sur le site dédié https://nft.olympus.game/fr/ .

La vente ouvrira le 24 septembre 2022 à 16h00 CEST et fermera le 27 septembre 2022 à 16h00 CEST.

Ces boîtes sont vendues en quantité limitée et donneront un fort avantage à son acquéreur sur les autres joueurs une fois le jeu sorti :

Obtenir un personnage de jeu puissant en avant-première,

Entraîner les personnages dans l'application web Olympus Mini-Game disponible dès le démarrage de la vente,

Utiliser des personnages plus forts et déjà améliorés dans le jeu, qui sortira à la fin de l'année 2022,

Vendre ses NFTs sur la place de marché NFT qui sera lancée juste avant la version alpha du jeu.





Planning de lancement du jeu Olympus

Le premier " round " de l'ICO s'est terminé le 30 mai 2022 et la société a levé plus de 300 000 USD. Malgré le contexte actuel de turbulence du marché boursier et cryptographique, le premier tour de l'ICO a été un véritable succès. Il a attiré des centaines d'investisseurs et des milliers de fans.

Olympus Game continue d'attirer et de convaincre de plus en plus d'investisseurs en partageant ouvertement ses plans et en s'y tenant.

Les prochaines étapes du planning de lancement sont les suivantes :

3ème trimestre 2022

Vente de Box NFT

Plate-forme de mini-jeux "Olympus Mini-Game"

Place de marché NFT

4ème trimestre 2022

ICO publique (deuxième tour)

Launchpad / IDO

Cotation des tokens $OLYMP

Sortie officielle du jeu

2023

Vente des temples NFT

Stacking du token $OLYMP

Lancement du premier tournoi esport avec un prix de 1 million de dollars

et bien d'autres choses encore !

La feuille de route détaillée est disponible à l'adresse : https://olympus.game/#roadmap





Le boom attendu du marché des jeux P2E (play to earn)

Les jeux NFT de type "play to earn" (alias P2E ou Play2Earn) permettent aux joueurs de posséder des actifs NFT dans un jeu vidéo et d'en augmenter la valeur par le biais d'activités typiques du jeu telles que des victoires dans les défis et combats, les compétitions e-sport, le déblocage d'améliorations dans la progression du jeu, l'achat d'objets, etc.

En participant à l'économie du jeu, les joueurs créent de la valeur à la fois pour la communauté et pour les développeurs. Les jeux play-to-earn récompensent ensuite les joueurs avec des gains d'objet dans le jeu ou en tokens.

De nombreux acteurs influents du web sont enthousiastes face à cette future révolution de l'industrie du jeu, à l'instar de Alex Ohanian, cofondateur de Reddit, qui estime que le P2E sera la forme dominante de jeu dans quelques années.





Plus d'informations sur OLYMPUS GAME

Site Web du jeu : https://olympus.game/

Whitepaper du projet : https://whitepaper.olympus.game/

URL de la vente des NFT : https://nft.olympus.game/

Réseaux sociaux : Twitter : https://twitter.com/OlympusGameP2E

Discord : https://discord.gg/olympusgame

Telegram : https://t.me/olympusgame

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=8Wi82RQBQ8s



A propos de BD Multimédia, une Fintech ancrée dans la révolution du numérique



BD Multimedia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s'appuyant sur une forte culture numérique et orienté vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l'utilisation des technologies de l'information : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées TONEO FIRST dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France.

La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement.

La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs.

La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe dont les détails seront communiqués ultérieurement.

La filiale Olympus Game développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu. BD Multimédia est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM)

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mHBxZ8hskmnFnZ5yacpubZdqbG6XmWCVlmOZmGKbZMyaaHKSlZiVapScZnBnl21t

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76287-bd_multimedia_nft_olympus_game_vente_24_septembre_2022_vfr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews