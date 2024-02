Le Groupe est fier d'annoncer une augmentation de sa participation dans la société Olympus Game AD. BD MULTIMEDIA est désormais majoritaire dans la société Olympus Game.

Cette prise de participation intervient juste avant une étape cruciale pour le jeu Play2Earn :

Le lancement du jeu en version finale,

Le listing (cotation) du token Olymp sur le marché.



Matthieu Feuillé, CEO de Olympus Game commente cette prise de participation :

"Le jeu Play 2 Earn Olympus Game se lancera avec son token en version de production sous peu. Grâce au soutien de BD MULTIMEDIA, le projet devient une réalité.

L'agrément PSP et le statut PSAN, détenus par BD Multimedia, sont des atouts pour le futur. Une assurance de pouvoir répondre à tous les défis réglementaires à venir. L'expérience des équipes de BD MULTIMEDIA ont été et seront un atout majeur.

Olympus Game est parmi les seuls jeux Play 2 Earn ayant une véritable jouabilité : il répond à la promesse de gagner de l'argent en s'amusant, récompenser les meilleurs joueurs. Le projet a aussi acquis une crédibilité en termes de sérieux sur les livrables annoncés malgré un contexte du marché crypto non favorable et en parallèle de nombreux acteurs crypto non scrupuleux.

Le jeu est prêt pour le prochain P2E Bull Run ! "



OLYMPUS GAME, LA FUSION ENTRE L'INDUSTRIE DU JEU ET LE MONDE CRYPTO

Olympus Game est un jeu "play to earn" basé sur un gameplay de type "tower rush" en 3D. Le récit se déroule à l'époque de la mythologie grecque. Le jeu intègre les technologies de la blockchain et des NFT. Olympus Game sera disponible sur la blockchain BNB de Binance et sera jouable sur mobile et sur ordinateur.

Pour le joueur, le but est de détruire les colonnes et le temple de l'adversaire tout en protégeant son camp. Le joueur peut collecter et améliorer ses cartes NFT pour les revendre (place de marché interne) ou les mettre à disposition dans le système de "scholarship" (bourse de location de cartes NFT pour que d'autres joueurs puissent les utiliser).

L'objectif de la société Olympus Game est de proposer le premier jeu "play to earn" véritablement "fun" et stimulant du marché qui permet aux joueurs récurrents de gagner des récompenses quotidiennes.



LE BOOM ATTENDU DU MARCHÉ DES JEUX P2E (PLAY TO EARN)

Les jeux NFT de type "play to earn" (alias P2E ou Play2Earn) permettent aux joueurs de posséder des actifs NFT dans un jeu vidéo et d'en augmenter la valeur par le biais d'activités typiques du jeu telles que des victoires dans les défis et combats, les compétitions e-sport, le déblocage d'améliorations dans la progression du jeu, l'achat d'objets, etc.

En participant à l'économie du jeu, les joueurs créent de la valeur à la fois pour la communauté et pour les développeurs. Les jeux play-to-earn récompensent ensuite les joueurs avec des gains d'objet dans le jeu ou en tokens.

De nombreux acteurs influents du web sont enthousiastes face à cette future révolution de l'industrie du jeu, à l'instar de Alex Ohanian, cofondateur de Reddit, qui estime que le P2E sera la forme dominante de jeu dans quelques années.



PLUS D'INFORMATIONS SUR OLYMPUS GAME

Site Web du jeu : https://olympus.game/

Whitepaper du projet : https://whitepaper.olympus.game/

URL de la vente des NFT : https://nft.olympus.game/

URL de la place de marché : https://app.olympus.game/

Réseaux sociaux : Twitter : https://twitter.com/OlympusGameP2E

Discord : https://discord.gg/olympusgame

Telegram : https://t.me/olympusgame

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=8Wi82RQBQ8s

A PROPOS DE BD MULTIMEDIA :



un virage fintech-as-a-service qui se matérialise

BD Multimédia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s'appuyant sur une forte culture numérique. La société est orientée vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l'utilisation des technologies de l'information et du Web3 : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement. La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs. La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe. La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu. La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France. BD Multimédia est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM).

L'intégralité des rapports financiers, comprenant les rapports des Commissaires aux Comptes, sont publiés sur le site Euronext. Ceux-ci sont consultables sur le site de la société dans la rubrique « Presse et publications/rapports annuels ».

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nZ1uZpxvam7InZ6fZJqWbpVnaWqWw2PKZmTKxGqZYsmcb26Wmm9imsicZnFll2tm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/84260-bd-multimedia_2024-02-19_participation-majoritaire_olympus_game_crypto.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews