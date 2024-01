BDCOM Online Ltd est un fournisseur d'accès à Internet (FAI) basé au Bangladesh. La société fournit des services de conception et d'hébergement de pages Web, d'accès Internet par port loué, de solutions de réseau complètes et de services de données à l'échelle nationale. En outre, la société développe des logiciels personnalisés, des services Internet à large bande, des services de suivi des véhicules (VTS), des services d'externalisation des processus d'entreprise, des services de téléphonie IP (IPTSP), des solutions IPPBX, des ponts de conférence hébergés, des parkings à code court, des fibres optiques, des machines et des ventes de matériel informatique. La société participe à plusieurs autres projets. Elle compte trois secteurs d'activité. L'unité 1 se consacre à l'Internet, à la connectivité des données, au matériel et à d'autres services informatiques. L'unité 2 se consacre au développement de logiciels, à la conception graphique, à l'assistance et au service AVLS, au développement Web, à l'enregistrement et à l'hébergement de domaines. L'unité 3 propose des services et des produits de téléphonie IP.

Secteur Services intégrés de télécommunications