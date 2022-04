Dans sa dernière grande poussée vers les électeurs, la Française Le Pen fait appel à l'histoire

La leader d'extrême droite a plaidé sa cause devant un groupe de 3 000 personnes dans une salle de conférence de Perpignan, une ville du sud-ouest de la France limitrophe de l'Espagne et la plus grande ville du pays contrôlée par un maire du parti Rassemblement national de Le Pen.

"Jamais dans l'histoire de la République, une femme n'a occupé le rôle de chef de l'État", a déclaré Mme Le Pen. "Une femme à l'Élysée".

Le Pen a bondi dans les sondages ces dernières semaines et devrait affronter au second tour le président Emmanuel Macron, un candidat de centre-gauche dont la politique a dérivé vers la droite, dans une répétition de l'élection de 2017.

Macron, dont la réélection était considérée comme acquise il y a encore quelques semaines, est toujours en tête des sondages pour le match du second tour, mais son avance se situe dans la marge d'erreur.

Le premier tour de l'élection a lieu dimanche.

Avant le rassemblement de Le Pen jeudi, de la musique pop française et américaine des années 1980, 1990 et 2000 a retenti dans les haut-parleurs tandis que des images de Le Pen saluant ses partisans, visitant des monuments français et, parfois, avec un chat, défilaient sur les écrans derrière la scène.

Le Pen, qui a patiemment travaillé à adoucir son image depuis l'élection de 2017 où elle a perdu au second tour avec environ un tiers des voix, a déclaré qu'elle serait une présidente pour toute la France.

Elle a appelé les personnes qui envisageaient de s'abstenir de voter à l'élection, au milieu des sondages qui indiquent qu'un nombre record d'électeurs pourraient éviter les urnes.

Elle a également souligné ses différences avec Macron, comme lorsqu'elle a parlé de sa proposition de permettre aux personnes qui commencent à travailler à un plus jeune âge de prendre leur retraite plus tôt, contrairement à Macron, qui a fait du report de l'âge de la retraite à 65 ans un élément central de son programme. L'âge actuel de la retraite est de 62 ans.

La foule a hué chaleureusement les références de Le Pen à Macron. De temps en temps, elle a été interrompue par la foule avec des chants de "Marine Présidente !".

Mais Mme Le Pen a également maintenu sans hésitation ses positions de longue date sur l'immigration et l'ordre public, appelant à la création de milliers de places supplémentaires dans les prisons. Elle a également déclaré que les Français devraient être prioritaires pour les emplois et les logements et a affirmé que les immigrants qui viennent illégalement en France ne devraient pas être régularisés.

"Le gouvernement qui travaille contre les intérêts du peuple français est fini", a-t-elle déclaré.

Isabelle Pereniguez, une retraitée de 61 ans et partisane de longue date de Le Pen, a déclaré qu'elle avait aimé ce qu'elle avait entendu, notamment en ce qui concerne sa position sur la sécurité et le rôle des femmes.

"Je l'ai trouvée très claire et très juste", a-t-elle déclaré.