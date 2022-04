L'Alabama adopte un projet de loi faisant de certains soins transgenres un crime

La législation, adoptée 66-28 par la Chambre des représentants de l'État le dernier jour de la session législative, est la dernière d'une série de mesures prises dans les États dirigés par les républicains concernant les jeunes transgenres.

L'American Civil Liberties Union l'a qualifié de premier projet de loi de ce type à faire des soins de santé pour les jeunes transgenres un crime et a déclaré qu'elle contesterait le projet de loi devant les tribunaux si la gouverneure républicaine Kay Ivey le signait comme loi.

Le projet de loi http://alisondb.legislature.state.al.us/ALISON/SearchableInstruments/2022RS/PrintFiles/SB184-eng.pdf ferait de la fourniture de soins médicaux, y compris le traitement hormonal, les bloqueurs de puberté et la chirurgie de réaffectation de genre aux mineurs, un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison.

Les démocrates de la minorité ont tenté de combattre le projet de loi en partie en faisant valoir qu'il contredisait les principes républicains sur le rôle du gouvernement.

"Ce n'est pas un petit gouvernement ; ce n'est pas un projet de loi conservateur", a déclaré le représentant démocrate Neil Rafferty à la chambre.

Mais le représentant républicain Wes Allen a comparé l'initiative aux lois qui empêchent les mineurs de se faire tatouer ou d'acheter des produits à base de nicotine.

"Nous prenons tout le temps des décisions dans cet organe qui visent à protéger les enfants contre des décisions qui pourraient leur nuire de façon permanente", a déclaré Allen.

Ivey n'a pas dit si elle signerait le projet de loi, mais l'année dernière elle a signé un projet de loi interdisant les athlètes transgenres des sports scolaires. Le bureau d'Ivey n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le projet de loi obligerait également le personnel scolaire à révéler au parent ou au tuteur légal que "la perception qu'a un mineur de son genre ou de son sexe est incompatible avec son sexe".

La semaine dernière, le gouverneur de l'Arizona, Doug Ducey, a signé un projet de loi interdisant la chirurgie irréversible de changement de sexe pour les mineurs.

Les principaux professionnels de la médecine et de la santé mentale affirment que les soins d'affirmation du genre sauvent des vies en réduisant le risque de dépression et de suicide. La chirurgie de réassignation de genre pour les personnes de moins de 18 ans est extrêmement rare et n'aurait lieu qu'après des années de traitement dans les cas où les souhaits du patient sont inébranlables, selon les experts médicaux.

L'Académie américaine de pédiatrie s'est fermement opposée au projet de loi et a exhorté Ivey à y opposer son veto.

"Cette législation cible des jeunes gens vulnérables et leur fait courir un grand risque de préjudice physique et mental", a déclaré Mark Del Monte, directeur général de l'académie, dans un communiqué. "Criminaliser des services fondés sur des preuves et médicalement nécessaires est dangereux".

Le Sénat de l'Alabama a également adopté un projet de loi qui obligerait les élèves des écoles publiques à utiliser des salles de bain ou des vestiaires correspondant au sexe figurant sur leur certificat de naissance original. Un amendement a été joint au projet de loi, qui doit maintenant retourner à la Chambre pour être voté, interdisant toute discussion en classe sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans certaines classes.

Les droits des transgenres sont apparus comme l'une des questions au premier plan dans les guerres culturelles à l'approche des élections de mi-mandat au Congrès en novembre. Les législateurs ont introduit des centaines de projets de loi dans les législatures des États, la majorité d'entre eux traitant des jeunes transgenres.

De nombreux républicains et activistes conservateurs promeuvent ces lois comme des protections pour les enfants et les droits parentaux. Les opposants, notamment les démocrates et les organisations LGBTQ+, affirment que la législation est nuisible, inutile et qu'elle cible injustement les communautés vulnérables et sous-représentées.