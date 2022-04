La FDIC américaine demande aux banques des informations sur les activités de crypto-monnaie, citant des "risques systémiques" potentiels.

Citant les risques systémiques potentiels de certains actifs et activités cryptographiques, la FDIC a déclaré que toute entreprise envisageant de se lancer dans la cryptographie devrait informer l'agence de ses projets, et que toute institution déjà impliquée dans de telles activités devrait en informer "rapidement" la FDIC, a déclaré le régulateur dans un communiqué.

"Les activités liées aux crypto-monnaies peuvent poser des risques importants en matière de sécurité et de solidité, ainsi que des problèmes de stabilité financière et de protection des consommateurs", a déclaré la FDIC, en faisant état de l'évolution des risques de crédit, de liquidité, de tarification et opérationnels qui ne sont pas encore totalement compris.

Cette demande intervient alors que les régulateurs bancaires américains sont confrontés à la popularité croissante des cryptomonnaies. Le mois dernier, le président américain Joe Biden a demandé aux agences gouvernementales d'évaluer les risques et les avantages des diverses cryptomonnaies, un geste considéré comme une reconnaissance sans appel des conséquences potentielles de l'importance croissante des actifs numériques.

Une perturbation des transactions ou des activités liées aux crypto-actifs pourrait entraîner une "ruée" sur les actifs financiers d'une entreprise et les consommateurs pourraient être désorientés au sujet des crypto-actifs proposés par leurs institutions, par leur intermédiaire ou en relation avec elles, a déclaré la FDIC jeudi.

Avant de se lancer dans une activité liée à la crypto-monnaie, l'institution supervisée par la FDIC doit en informer le régulateur, en fournissant des détails sur l'activité prévue et le calendrier proposé. L'agence a déclaré qu'elle prévoit d'examiner les informations pour la sécurité et la solidité, la stabilité financière et la protection des consommateurs.