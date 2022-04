La décision de Biden de lever les restrictions du COVID sur les migrants à la frontière américaine met les démocrates sur la défensive.

"Je veux voir le plan que l'administration a pour traiter cette question, comme beaucoup de mes collègues", a déclaré le représentant Pete Aguilar, le vice-président du Caucus démocrate de la Chambre, qui compte 221 membres. "Il y a encore beaucoup de choses à faire".

M. Biden a jusqu'au 23 mai pour s'assurer que les agences fédérales sont prêtes à faire face à un pic d'immigrants tentant d'entrer aux États-Unis depuis le Mexique, où beaucoup ont été forcés de rester en attendant que l'on donne suite à leur demande d'asile.

Les républicains, qui visent à reprendre le contrôle d'une, voire des deux chambres du Congrès lors des élections du 8 novembre, se sont emparés de cette initiative, qui, selon le leader républicain du Sénat Mitch McConnell, revient à ce que les démocrates "suralimentent leur crise frontalière".

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré mercredi qu'il transporterait certains des migrants directement à Washington.

L'ancien président Donald Trump a imposé cette interdiction, appelée règle du "Titre 42", début 2020, ce qui a conduit à l'expulsion de plus d'un million de migrants et de demandeurs d'asile. L'administration Trump avait alors déclaré qu'elle réduirait les infections à coronavirus aux États-Unis.

Les arrestations à la frontière étant déjà à des niveaux élevés, on estime que ces chiffres ont plus que doublé pour atteindre environ 18 000 par jour, ce qui a suscité un tollé chez les républicains.

Une poignée de sénateurs démocrates, dont la plupart font face à des candidatures difficiles pour leur réélection, ont proposé une législation retardant la décision de Biden.

Les sénateurs Maggie Hassan, Raphael Warnock, Mark Kelly et Catherine Cortez Masto veulent empêcher la levée de la règle. Ils sont en campagne de réélection dans le New Hampshire, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada, respectivement.

Le sénateur démocrate Joe Manchin, qui représente l'État de Virginie occidentale, favorable à Trump, et qui a contesté plusieurs initiatives de Biden depuis l'année dernière, s'est également joint à eux.

Leur position, aux côtés d'une solide opposition républicaine, a mis en péril un projet de loi d'aide COVID-19 de 10 milliards de dollars que Biden cherche à obtenir de toute urgence.

Le représentant Ruben Gallego a déclaré que lui et ses collègues démocrates doivent attirer l'attention de leurs électeurs sur la nécessité d'une réforme globale de l'immigration, que les républicains du Congrès ont maintes fois entravée.