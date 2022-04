La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Mme Pelosi, est testée positive au COVID -spokesman

Le leader démocrate a été testé positif après un résultat négatif plus tôt dans la semaine, a déclaré son porte-parole Drew Hammill dans un communiqué.

Plus d'une demi-douzaine de hauts fonctionnaires, dont des membres du cabinet du président démocrate Joe Biden et au moins sept législateurs, ont été testés positifs au COVID-19 ces derniers jours, alors même que le nombre de cas diminue dans tout le pays.

Pelosi, 82 ans, s'est tenue brièvement près de Biden lors d'une cérémonie de signature d'un projet de loi de réforme postale mercredi. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) considèrent qu'un contact étroit pour l'exposition au COVID consiste à se trouver à moins de deux mètres d'une personne infectée pendant 15 minutes ou plus.

Pelosi a également assisté à un événement sur la loi sur les soins abordables à la Maison Blanche mardi avec Biden et l'ancien président Barack Obama.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le dernier test COVID de Biden, 79 ans.

Pelosi est la deuxième personne en lice pour devenir président, derrière la vice-présidente Kamala Harris. Le procureur général Merrick Garland, qui est le septième dans la ligne de succession, a été testé positif mercredi et est également asymptomatique, a déclaré le ministère de la Justice.

Un voyage de délégation du Congrès en Asie que Pelosi avait prévu de diriger a été reporté, a indiqué M. Hammill.

"La conférencière est entièrement vaccinée et stimulée, et elle est reconnaissante de la solide protection que le vaccin lui a procurée", a déclaré M. Hammill.

Elle sera mise en quarantaine conformément aux directives sanitaires fédérales, a-t-il précisé.

La Chambre continue d'autoriser le vote à distance afin que les législateurs puissent voter pendant qu'ils sont en isolement.