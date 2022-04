Le Canada proposera jusqu'à 1 milliard de dollars canadiens de nouvelles ressources de prêt à l'Ukraine

Les annonces faites dans le budget fédéral signifient que le Canada a maintenant engagé plus de 1,2 milliard de dollars canadiens en contributions directes à l'Ukraine, en plus de proposer jusqu'à 1,6 milliard de dollars canadiens en prêts de soutien.

"Ce soutien a permis de répondre à la crise humanitaire et de faire en sorte que le gouvernement ukrainien puisse continuer à fournir des services essentiels", indique le budget.

Le Canada proposera jusqu'à 1 milliard de dollars canadiens en nouvelles ressources de prêt à Kiev par le biais d'un nouveau compte administré pour l'Ukraine au FMI.

Depuis 2015, les troupes canadiennes forment les forces ukrainiennes dans l'ouest du pays. En janvier, Ottawa a déclaré que la mission serait élargie.

Le Canada, qui a annoncé plus de 90 millions de dollars canadiens en armement létal et non létal à l'Ukraine jusqu'à présent, a déclaré jeudi qu'il proposait de verser 500 millions de dollars supplémentaires au cours de l'exercice 2022-23 pour fournir une aide militaire supplémentaire.

La déclaration n'a pas donné de détails. Les responsables canadiens disent qu'ils n'ont plus de stocks de missiles antichars, d'armes légères et de munitions qui peuvent facilement être envoyés en Ukraine.

Le Canada abrite quelque 1,4 million d'Ukrainiens, ce qui en fait la deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde. Avec ses racines ukrainiennes, la ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland a fait des déclarations passionnées en faveur de l'Ukraine devant ses collègues du G20 et le public canadien et a été une voix de premier plan contre l'invasion russe.

(1 $ = 1,2600 dollars canadiens)