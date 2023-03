Le groupe vietnamien Be Group s'apprête à devenir la première entreprise de covoiturage du pays à utiliser des véhicules électriques.

Be, une plateforme locale comptant près de 10 millions de clients, et GSM, fondée par le propriétaire du fabricant vietnamien de VE VinFast, travailleront avec la Vietnam Prosperity Bank pour permettre aux conducteurs d'abandonner les véhicules à moteur à combustion à des "prix abordables", a déclaré Be dans un communiqué.

Le Viêt Nam encourage la production et l'utilisation massive de VE dans le cadre de ses efforts visant à atteindre la neutralité en matière d'émissions de carbone d'ici à 2050. Il y a actuellement environ 7 800 véhicules électriques sur les routes du pays, selon Vinfast.

GSM, fondée par Pham Nhat Vuong, président de Vingroup, société mère de VinFast et homme le plus riche du Viêt Nam, devrait commencer à proposer des services de location de voitures et de motos électriques à partir du mois d'avril.

Son partenariat avec Be comprendra un investissement direct dans l'entreprise de transport public, a indiqué le communiqué, sans préciser le montant.