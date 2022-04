Les règles américaines en matière de crypto-monnaie doivent soutenir l'innovation -Yellen

"Nos cadres réglementaires devraient être conçus pour soutenir une innovation responsable tout en gérant les risques - en particulier ceux qui pourraient perturber le système financier et l'économie", a déclaré Mme Yellen lors de son discours à l'American University de Washington.

La réglementation des crypto-monnaies reste inégale et les régulateurs cherchent encore la meilleure façon de superviser les plateformes d'échange et les services de crypto-monnaies fournis par les banques, comme la garde des actifs numériques.

Le décret de M. Biden exige que les départements du Trésor et du Commerce et d'autres agences préparent des rapports sur "l'avenir de l'argent" et le rôle que joueront les cryptomonnaies.