Les services secrets américains mettent leurs agents en congé à cause de cadeaux offerts par de faux flics.

L'annonce des services secrets est intervenue un jour après que le ministère américain de la Justice ait déclaré avoir arrêté les deux suspects, Arian Taherzadeh et Haider Ali, à Washington. Les fonctionnaires ont déclaré que leurs agissements ont été révélés lorsque les suspects ont fait de fausses déclarations sur leur appartenance aux forces de l'ordre à un inspecteur de la poste américaine qui enquêtait sur l'agression d'un facteur en mars.

Selon la plainte pénale, Taherzadeh et Ali se sont fait passer pour des agents spéciaux depuis au moins février 2020 et ont proposé divers cadeaux à des membres des services secrets et à au moins un employé de la sécurité intérieure, notamment des appartements gratuits d'une valeur de 40 000 dollars par an, des iPhones, des systèmes de surveillance, un drone, une télévision à écran plat, une mallette pour ranger un fusil d'assaut, un générateur et d'autres accessoires destinés aux forces de l'ordre.

Le FBI a également déclaré que Taherzadeh a proposé d'acheter un fusil d'assaut de 2 000 $ pour un agent affecté à la protection de la Première Dame Jill Biden et a dit à d'autres responsables gouvernementaux qu'ils pourraient avoir accès à ce qu'il prétendait être des "véhicules officiels du gouvernement."

Le ministère de la Justice a déclaré que les deux hommes ont tenté de recruter au moins une personne pour rejoindre ce qu'ils prétendaient être une "task force" officielle du DHS.

"Taherzadeh et Ali ont exigé que le "candidat" soit abattu avec une carabine Airsoft pour évaluer sa tolérance à la douleur et sa réaction", a écrit un agent du FBI dans une déclaration sous serment. "Après avoir été tiré, le candidat a été informé que son embauche était en cours. Le candidat a également été chargé de mener des recherches sur une personne qui apportait son soutien au ministère de la Défense et à la communauté du renseignement."

Dès lundi, quatre membres des services secrets ont été placés en congé administratif en attendant une enquête plus approfondie, ont indiqué les responsables.

"Tout le personnel impliqué dans cette affaire est en congé administratif et n'a pas accès aux installations, équipements et systèmes des services secrets", a déclaré l'agence.

Au cours de l'entretien avec l'inspecteur des postes qui a découvert le stratagème, les hommes ont prétendu faire partie d'une unité d'enquête spéciale de la police impliquée dans le travail sous couverture des gangs et dans les enquêtes sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis, ont déclaré les responsables.

L'inspecteur des postes a découvert que d'autres personnes vivant dans le même complexe d'appartements croyaient que Taherzadeh et Ali avaient mis en place une surveillance dans le bâtiment, ont indiqué les responsables. Les résidents ont dit qu'ils croyaient que les deux hommes étaient capables d'accéder à leurs téléphones portables privés et avaient accès à leurs informations personnelles, ont ajouté les responsables.

Les deux suspects devraient faire une première comparution devant un tribunal fédéral à Washington plus tard dans la journée de jeudi.