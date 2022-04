Singapour condamne un Australien pour avoir lancé une bouteille de vin et tué un homme

Andrew Gosling a été reconnu coupable d'avoir "causé la mort et des blessures graves par un acte irréfléchi" pour avoir lancé une bouteille de vin sur un groupe de personnes deux étages plus bas, heurtant un homme de 73 ans et le tuant en 2019. La bouteille a ricoché et a blessé l'épaule de la femme de l'homme.

"Je suis d'accord avec l'accusation que la présente infraction implique un élément de démonstration d'hostilité religieuse envers les musulmans", a déclaré le juge Victor Yeo. "De telles infractions pourraient gravement compromettre l'harmonie raciale et religieuse de Singapour et ne doivent pas être tolérées et doivent être traitées avec fermeté."

Singapour est un pays multiracial de 5,5 millions d'habitants, dont environ 16% sont musulmans, avec des communautés bouddhistes et chrétiennes plus importantes. Sa population est majoritairement d'origine chinoise, avec d'importantes minorités malaises et indiennes, selon le recensement de 2020. Les victimes ont été identifiées comme étant des musulmans d'origine malaise.

"C'est le destin", a déclaré Manisah binte Sitri, la femme de l'homme tué par Gosling, après la condamnation. Ses enfants ont ajouté que seul le temps guérit et qu'ils souhaitent tourner la page sur cet incident.

La cour avait été informée que Gosling avait admis pendant l'enquête qu'il était "en colère et bouleversé" par les attaques de militants islamiques à Bali et Melbourne dans lesquelles de nombreux Australiens avaient trouvé la mort, et qu'il voulait "faire peur" au groupe après les avoir identifiés comme musulmans.

Les procureurs ont déclaré que Gosling, qui avait 49 ans au moment du crime, s'est enfui en criant des "vulgarités grossières et à connotation religieuse" sur les musulmans.

Ses actions ont eu "l'impact plus large de causer un malaise à Singapour, en particulier parmi la population musulmane au sens large" et ont démontré une hostilité religieuse, a déclaré l'accusation.

Gosling était à Singapour pour chercher un emploi en 2019.

Pendant la majeure partie de l'audience de vendredi, Gosling, qui avait plaidé coupable, a regardé droit devant lui mais s'est retourné brièvement pour regarder ses parents, qui étaient présents au tribunal.

La peine maximale pour le premier chef d'accusation contre Gosling - causer la mort par un acte irréfléchi - est de cinq ans d'emprisonnement, une amende, ou les deux, tandis que la peine maximale pour le deuxième chef d'accusation - causer des blessures graves par un acte irréfléchi - est une peine d'emprisonnement allant jusqu'à quatre ans, une amende, ou les deux.

Gosling a été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour la première accusation, et à 18 mois pour la seconde.

Le juge a déclaré qu'il acceptait les circonstances atténuantes telles que le fait que Gosling était "sincèrement pris de remords" pour ses actions après s'être rendu aux autorités, son plaidoyer de culpabilité et son paiement volontaire de compensation à la famille des victimes.

Les avocats de Gosling avaient déclaré que l'alcool pouvait avoir altéré son jugement, citant un rapport psychiatrique, et ont fait valoir qu'il était peu probable que son acte soit motivé par la religion. Ils ont ajouté qu'il avait l'intention de faire appel de la sentence.

La peine de prison commencera rétroactivement à partir d'août 2019, date à laquelle Gosling a été placé en détention.