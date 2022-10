BE Semiconductor Industries N.V. : A proximité d'un support moyen terme important 21/10/2022 | 13:01 achat En cours

Cours d'entrée : 47.89€ | Objectif : 58.9€ | Stop : 38€ | Potentiel : 22.99% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre BE Semiconductor Industries N.V., le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 41.38 EUR.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 58.9 €. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Données financières EUR USD CA 2022 716 M 702 M - Résultat net 2022 250 M 246 M - Tréso. nette 2022 298 M 292 M - PER 2022 16,2x Rendement 2022 5,61% Capitalisation 3 898 M 3 823 M - VE / CA 2022 5,03x VE / CA 2023 5,12x Nbr Employés 1 694 Flottant 97,6% Prochain événement sur BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. 20/10/22 Q3 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 49,01 € Objectif de cours Moyen 69,22 € Ecart / Objectif Moyen 41,2% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Richard W. Blickman Chairman-Management Board & CEO Claudia Vissers Senior VP-Finance & Executive Secretary Hetwig van Kerkhof Senior Vice President-Finance Leon Verweijen Senior Vice President-Finance Lodewijk Hijmans van den Bergh Chairman-Supervisory Board