BE Semiconductor Industries N.V. : Une zone support en renfort

Données financières EUR USD CA 2021 696 M 843 M - Résultat net 2021 236 M 286 M - Tréso. nette 2021 273 M 330 M - PER 2021 19,5x Rendement 2021 4,93% Capitalisation 4 352 M 5 254 M - VE / CA 2021 5,86x VE / CA 2022 5,37x Nbr Employés 1 538 Flottant 90,4% Prochain événement sur BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. 26/05/21 ABN Annual meeting for shareholdersRO - ODDO BHF Benelux Equities Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 80,00 € Dernier Cours de Cloture 59,72 € Ecart / Objectif Haut 50,7% Ecart / Objectif Moyen 34,0% Ecart / Objectif Bas 20,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Richard W. Blickman Chairman-Management Board & CEO Claudia Vissers Senior VP-Finance & Executive Secretary Hetwig van Kerkhof Senior Vice President-Finance Lodewijk Hijmans van den Bergh Chairman-Supervisory Board Ruurd Boomsma Chief Technology Officer