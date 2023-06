BESI : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre BE Semiconductor Industries (BESI), avec un objectif de cours relevé de 100 à 115 euros.



L'analyste revient sur la journée des investisseurs et son message 'contrasté', avec d'une part une pénétration plus lente qu'attendu de l'hybrid bonding dans les smartphones et tablettes par rapport à ce qui avait été indiqué mais de l'autre, un ton très confiant sur le reste de l'activité.



'Au final, nous maintenons nos perspectives inchangées sur 2023/24 (décalage hybrid bonding compensé par le reste) et relevons notre BPA 2027 de ~10%', souligne l'analyste.



