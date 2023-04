BESI : Oddo relève son opinion

Oddo BHF relève son opinion sur BE Semiconductor Industries (BESI) de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 70 à 100 euros, dans une note plus générale consacrée aux valeurs européennes du secteur des semiconducteurs.



'L'émergence de nouvelles technologies, la complexification des processus de fabrication et les nombreux projets d'investissement vont permettre aux équipementiers de surperformer la croissance du secteur, avec un fort rebond dès 2024', estime l'analyste.



Oddo intègre un scénario plus positif dans ses prévisions (avec une révision moyenne sur les BPA 2024 de 6%), et affiche 'une préférence claire pour les plus exposés aux transitions technologiques, soit ASML, ASMi, Aixtron, BESI, VAT et PVA'.



