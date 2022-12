Besi : Oddo abaisse son objectif de cours sur le titre

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre BE Semiconductor Industries, avec un objectif de cours abaissé de 63 à 58 euros.Le bureau d'analyses retient le ton optimiste sur les perspectives long-terme (niveau de confiance élevé sur la pénétration de la technologie hybrid bonding) mais reste prudent sur la séquence court terme, que ce soit sur le cycle actuel ou sur l'adoption de l'hybrid bonding en 2023 (CA attendu en ligne avec celui de 2022).Par conséquent, 'nous abaissons ainsi nos prévisions de BPA 2023/2024e de 10% et 5% mais maintenons inchangées nos prévisions à partir de 2025'.'Selon nous, seules des révisions en hausse pourraient permettre au titre de retrouver un upside significatif mais elles sont peu probables à court terme', conclut l'analyste.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.