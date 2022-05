Besi : Oddo reste positif, mais réduit sa cible

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Besi (BE Semiconductor Industries), mais abaisse ses prévisions pour le groupe de 9% en moyenne, ainsi que son objectif de cours sur l'action à 82 euros, contre 88 euros précédemment.



Si le titre Besi a baissé de 8% vendredi à l'occasion de la publication trimestrielle du groupe, faiblesse liée selon lui à la Chine et aux smartphones, l'analyste estime que la trame de fond continue d'être positive pour le dossier.



Le bureau d'études souligne en effet la solidité du marché, en raison des nombreux projets de construction d'usines d'Advanced Packaging au cours des trois prochaines années, mais aussi la poursuite de la montée en puissance de l'Hybrid Bonding.



