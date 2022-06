BE Semiconductor améliore ses prévisions pour 2025, mais avertit d'un contexte défavorable à court terme

Le fabricant néerlandais de semi-conducteurs, BE Semiconductor Industries, a maintenu ses estimations de résultats pour 2025, réajustant sa fourchette de prévisions de marge brute de 57%-62% à 58%-62%. L'entreprise semble confiante sur la réalisation d'un chiffre d'affaires à plus de 1 Mds€ en 2025 avec une marge nette comprise entre 35% et 40%, contre 30%-35% précédemment.

Le total des commandes de BE Semiconducteur s'est élevé à 205 M€ au cours des trois premiers mois de l'année, avec un ralentissement de la demande pour l'industrie des smartphones haut de gamme.

Be Semi avertit cependant d'un contexte défavorable à court terme, avec des commandes perturbées par des vents contraires, dont la faiblesse de la Chine, la baisse de la demande des smartphones hauts de gamme, et des tensions géopolitiques qui pèsent sur la santé économique mondiale. Les investissements dans l'industrie des puces restent forts avec une augmentation de 23% cette année, plus faible que les 37% attendus en 2021.