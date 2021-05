BESI : soutenu par un relèvement de broker

BESI (BE Semiconductor Industries) prend près de 2% à Amsterdam, aidé par Oddo BHF qui relève son opinion à 'surperformance' et son objectif de cours à 85 euros, conseillant de 'profiter de la faiblesse du cours, alors que la demande reste forte'.



L'analyste estime que le cycle va rester très fort en 2021 et devrait se prolonger en 2022, que BESI va continuer de surperformer son marché, et que sa valorisation est redevenue raisonnable à 14 fois l'EBITDA 12 mois.



