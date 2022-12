Besi : titre en baisse, l'analyse d'un broker

Besi cède près de 4% à Amsterdam, alors que ce matin, Oddo maintenait sa note 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 63 à 58 euros.Le bureau d'analyses faisait part d'un certain optimisme sur les perspectives long-terme (niveau de confiance élevé sur la pénétration de la technologie hybrid bonding) mais indiquait rester plus prudent sur la séquence court terme, que ce soit sur le cycle actuel ou sur l'adoption de l'hybrid bonding en 2023 (CA attendu en ligne avec celui de 2022).Par conséquent, 'nous abaissons ainsi nos prévisions de BPA 2023/2024e de 10% et 5% mais maintenons inchangées nos prévisions à partir de 2025', indiquait Oddo.'Selon nous, seules des révisions en hausse pourraient permettre au titre de retrouver un upside significatif mais elles sont peu probables à court terme', a conclu l'analyste.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.