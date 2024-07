BE Semiconductor Industries N.V. (Besi) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs destinés aux industries internationales de semi-conducteurs et d'électronique. Le groupe développe des équipements et des procédés d'assemblage dernière technologie destinés à des applications de conditionnement à différents niveaux de cadres conducteurs, de substrats et de tranches pour de nombreux marchés utilisateurs-finaux, notamment les marchés de l'électronique, de l'Internet mobile, de l'informatique, de l'automobile, industriel, RFID, DEL et de l'énergie solaire. La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (7,5%), Europe (8,2%), Chine (35,5%), Malaisie (8,4%), Corée (7,3%), Taiwan (6,5%), Thaïlande (3,6%), Asie-Pacifique (11,8%), Etats-Unis (8,8%) et autres (2,4%).