La société italienne Be bondit de 6 % après que TIP a signé l'accord final pour vendre sa participation à Engineering.

L'accord, en vertu duquel TIP et la famille Achermann vendront une participation globale de 43,21 % dans BE à Engineering au prix de 3,45 euros par action (3,63 dollars), a été annoncé en février.

Elle vise le retrait de la cote de Be à la suite d'une offre publique d'achat sur les actions restantes qu'Engineering sera obligée de lancer.

Engineering Ingegneria Informatica, active dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, est détenue par le fonds d'investissement privé Bain Capital et le fonds d'investissement NB Renaissance Partners.

"Les compétences en matière de conseil numérique informatique et la base de clients de Be complètent les capacités, la présence commerciale et le savoir-faire en matière de technologies numériques d'Engineering", a déclaré Fabio Can, associé principal de NB Renaissance.

Vers 1015 GMT, les actions Be étaient en hausse de 5,97%, surpassant une hausse de 0,6% de l'indice toutes actions de Milan, tandis que Tamburi se négociait en baisse de 0,3%.

(1 $ = 0,9494 euros)