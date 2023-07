Beach Energy Limited est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée en Australie. Elle exploite ou non, à terre ou en mer, du pétrole et du gaz provenant de cinq bassins de production en Australie et en Nouvelle-Zélande et approvisionne le marché gazier de la côte est australienne. Ses activités comprennent le bassin de Cooper, le bassin d'Eromanga, le bassin d'Otway, le bassin de Bass, le bassin de Perth et le bassin de Taranaki. Le bassin de Cooper couvre une superficie d'environ 127 000 kilomètres carrés (km2) et s'étend au nord-est de l'Australie-Méridionale et au sud-ouest du Queensland. Le bassin d'Eromanga couvre une superficie d'environ 1 000 000 km2 et s'étend sur l'Australie-Méridionale, le Territoire du Nord, le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Le bassin d'Otway s'étend sur environ 500 kilomètres de long, du cap Jaffa en Australie-Méridionale au nord-ouest de la Tasmanie, et couvre à la fois l'onshore et l'offshore. Le bassin de Bass est situé au large, entre la pointe sud du Victoria et la marge nord de la Tasmanie, dans les eaux peu profondes du détroit de Bass.