Beacon Energy approuve la prise de contrôle inversée de Rhein Petroleum

Beacon Energy PLC - société pétrolière et gazière en amont basée sur l'île de Man et opérant en Europe, en Afrique et en Asie de l'Est - indique que toutes les résolutions ont été adoptées lors de l'assemblée générale d'urgence, y compris la prise de contrôle inversée de la société par Rhein Petroleum. La société indique que les actions existantes seront annulées et que de nouvelles actions devraient être admises à la négociation sur l'AIM à compter du 11 avril. Stewart MacDonald et Leo Koot rejoignent le conseil d'administration en tant que directeur financier et directeur non exécutif, respectivement.

Cours actuel de l'action : 0,18 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 94%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

