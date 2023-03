Beacon Energy lance une offre de détail pour financer Schwarzbach-2

Beacon Energy PLC - société pétrolière en amont basée sur l'île de Man et dont les activités s'étendent de l'Europe à l'Asie de l'Est en passant par l'Afrique - lance une offre de détail via PrimaryBid, dont le prix sera déterminé à la clôture du placement. Le placement est soumis à l'approbation des actionnaires. Après la clôture, Beacon déclare qu'elle utilisera les fonds levés pour financer le forage, la complétion, le raccordement et la mise en production du puits Schwarzbach-2.

Cours actuel de l'action : suspendu à 0,1799

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

